«Ъ»: Главу крупной кубанской строительной компании арестовали за незаконную рубку леса в Геленджике

Санкция статьи предусматривает, помимо прочего, штраф в размере до пятисот тысяч рублей и лишение свободы на срок до двух лет со штрафом в размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.

Гендиректор строительной компании «ГИК» Мисак Казарян находится под стражей по решению Октябрьского суда Краснодара. Против него заведено уголовное дело по статье 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений), сообщает 22 февраля « Коммерсантъ ».

«Коммерсантъ» уточняет, что арест Казаряна стал «продолжением оперативно-разыскных мероприятий ФСБ, о которых на прошлой неделе сообщил глава города-курорта Геленджик Алексей Богодистов». «ФСБ изымали документы, касающиеся деятельности ООО «Стройинвест», застройщик не завершил комплекс социального жилья в микрорайоне «Северный», для достройки объекта была привлечена группа компаний, в которую входит ООО «ГИК» Мисака Казаряна», — рассказал он.

«Ъ» связался также с адвокатом Казаряна: по информации защитника, главу ООО «ГИК» задержали в Москве, доставили в Краснодар и арестовали, не уведомив о том, что в отношении него ведётся проверка. Однако, как утверждает адвокат, Казарян не намеревался скрываться или оказывать давление на свидетелей.