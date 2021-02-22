В Петербурге задержали телефонного «террориста»-рецидивиста. Новое дело ему может обеспечить мнимый «взрыв» администрации

Любитель баловства по телефону развлёкся за счёт администрации Фрунзенского района Петербурга. Его скуку воскресным вечером развеяли полицейские.



Как стало известно «Фонтанке» 22 февраля, накануне в половине шестого вечера дежурный службы «01» принял звонок и услышал сообщение о том, что здание администрации Фрунзенского района якобы вот-вот взлетит на воздух. Язык собеседника немного заплетался, но грядущее ЧП обещал уверенно — чиновников собирался взрывать сам.

Полицейские выехали на Пражскую улицу, 46. Проверили здание, осмотрели окрестности и ничего взрывоопасного не нашли. Трудностей с поиском автора плохой шутки не возникло. Его вычислили по номеру телефона и скрутили в половине девятого вечера по месту жительства.