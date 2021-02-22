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В Петербурге задержали телефонного «террориста»-рецидивиста. Новое дело ему может обеспечить мнимый «взрыв» администрации

Любитель баловства по телефону развлёкся за счёт администрации Фрунзенского района Петербурга. Его скуку воскресным вечером развеяли полицейские.

Как стало известно «Фонтанке» 22 февраля, накануне в половине шестого вечера дежурный службы «01» принял звонок и услышал сообщение о том, что здание администрации Фрунзенского района якобы вот-вот взлетит на воздух. Язык собеседника немного заплетался, но грядущее ЧП обещал уверенно — чиновников собирался взрывать сам.

Полицейские выехали на Пражскую улицу, 46. Проверили здание, осмотрели окрестности и ничего взрывоопасного не нашли. Трудностей с поиском автора плохой шутки не возникло. Его вычислили по номеру телефона и скрутили в половине девятого вечера по месту жительства.

Далеко ездить не пришлось. Источником угрозы оказался пьяный 56-летний житель дома по улице Турку, расположенного минутах в семи пешей прогулки от здания администрации. Официальной работы у горожанина нет, телефонное хулиганство, похоже, стало хобби: статью о заведомо ложном сообщении об акте терроризма ему вменяли трижды. Последний раз — в конце 2018 года. Тогда суд приговорил его к колонии-поселению, но срок перекрыло проведённое в СИЗО время.

В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что житель Турку получил протокол о мелком хулиганстве. Уголовное дело по хорошо знакомой ему статье 207 — вероятно, вопрос времени.

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