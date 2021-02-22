Увидеть ночной Петербург с борта МКС стало возможно благодаря космонавту Олегу Кононенко, который сфотографировал город. Снимок опубликовала госкорпорация «Роскосмос» в Instagram 22 февраля и отметила, что это редкость.
В Роскосмосе отметили, что географические координаты города не соответствуют траектории полета станции, поэтому запечатлеть его удается нечасто. С Земли станция выглядит как немерцающая быстро движущаяся звезда белого или красновато-оранжевого цвета.
«С Земли станция становится видимой при определенных условиях — она освещается Солнцем и отражает солнечный свет на определенном отрезке траектории так же, как Луна, и проходит над точкой наблюдения», — добавили в Роскосмосе.
Прошлый такой снимок удалось сделать два года назад.