Увидеть ночной Петербург с борта МКС стало возможно благодаря космонавту Олегу Кононенко, который сфотографировал город. Снимок опубликовала госкорпорация «Роскосмос» в Instagram 22 февраля и отметила, что это редкость.



В Роскосмосе отметили, что географические координаты города не соответствуют траектории полета станции, поэтому запечатлеть его удается нечасто. С Земли станция выглядит как немерцающая быстро движущаяся звезда белого или красновато-оранжевого цвета.