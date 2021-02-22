Facebook блокирует платные публикации о пользе вакцинации от коронавируса

Платные публикации о необходимости вакцинации от коронавируса блокирует социальная сеть Facebook. Причиной стал запрет на политическую рекламу, пишет 22 февраля Politico.



Алгоритмы социальной сети удалили подобные посты про механизмы действия вакцины и адреса прививочных пунктов минимум в 110 сообществах. Рекламодатель может оспорить блокировку, однако, как отмечает издание, процесс этот трудоёмкий и отчасти не имеет смысла, поскольку информация про вакцину быстро меняется.



В Facebook признали проблему и заявили, что будут позволять рекламировать вакцину от COVID-19, в отличие от платных постов, касающихся прочих социальных проблем.

