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Facebook блокирует платные публикации о пользе вакцинации от коронавируса

Платные публикации о необходимости вакцинации от коронавируса блокирует социальная сеть Facebook. Причиной стал запрет на политическую рекламу, пишет 22 февраля Politico.

Алгоритмы социальной сети удалили подобные посты про механизмы действия вакцины и адреса прививочных пунктов минимум в 110 сообществах. Рекламодатель может оспорить блокировку, однако, как отмечает издание, процесс этот трудоёмкий и отчасти не имеет смысла, поскольку информация про вакцину быстро меняется.

В Facebook признали проблему и заявили, что будут позволять рекламировать вакцину от COVID-19, в отличие от платных постов, касающихся прочих социальных проблем.

В Facebook запретили размещать рекламу политического и социального характера за неделю до выборов президента США в ноябре прошлого года, также социальная сеть блокирует фейковые сообщения о коронавирусе.

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