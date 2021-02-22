Водитель «Ягуара» устроил пьяную аварию в Выборгском районе Петербурга и решил скрыться до приезда дорожной полиции, но её представитель оказался ближе, чем можно было рассчитывать.



Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области 22 февраля, авария на проспекте Культуры произошла ещё 13-го числа. По данным ведомства, около десяти утра 34-летний Дмитрий на «Ягуаре» при перестроении не убедился в безопасности своего маневра и не предоставил преимущество движения «Ауди».

Машины столкнулись. Дмитрий к общению с полицией не стремился и попытался сбежать, но со вторым участником ДТП ему не повезло.