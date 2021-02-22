Водитель «Ягуара» устроил пьяную аварию в Выборгском районе Петербурга и решил скрыться до приезда дорожной полиции, но её представитель оказался ближе, чем можно было рассчитывать.
Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области 22 февраля, авария на проспекте Культуры произошла ещё 13-го числа. По данным ведомства, около десяти утра 34-летний Дмитрий на «Ягуаре» при перестроении не убедился в безопасности своего маневра и не предоставил преимущество движения «Ауди».
Машины столкнулись. Дмитрий к общению с полицией не стремился и попытался сбежать, но со вторым участником ДТП ему не повезло.
ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
«В «Ауди» в тот момент находился инспектор ОГИБДД УМВД России по Невскому району Петербурга капитан полиции Кирилл Литовко, который в свой выходной двигался на личном автомобиле по своим делам», — рассказали в полицейском главке. Инспектор Литовко «проявил бдительность и однозначно законные действия при задержании нарушителя, тем самым пресёк его опасное поведение, угрожающее безопасности людей».
Водитель «Ягуара» оказался нетрезв и с «послужным списком». За пьяную езду его уже лишали водительских прав, повторное нарушение квалифицировали уже по Уголовному кодексу.
Мужчину доставили в отдел, оформили несколько административных протоколов и возбудили дело по статье 264.1 УК РФ. Инспектора, который в свой выходной мог остаться в автомобиле и дождаться коллег, собираются поощрить.