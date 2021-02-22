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Мошенники зашли к петербуржцу через суд. Надеясь на компенсацию, пенсионер потерял миллионы

Петербургский пенсионер с января ждал компенсации за купленные у мошенников биологически активные добавки. Осознание ошибки, которая обошлась дороже 4 миллионов, настигло через месяц.

Как стало известно «Фонтанке» 22 февраля, накануне вечером в полицию Красногвардейского района обратился 82-летний житель проспекта Металлистов, который остался без накоплений после нескольких телефонных разговоров. По словам пенсионера, месяцем ранее ему позвонили с незнакомого номера, собеседница представилась Алией Муратовной из Басманного райсуда и обрадовала: пенсионер может рассчитывать на компенсацию.

Женщина заявила, что ему вернут стоимость прошлой оплошности — деньги, потраченные на БАДы, которые продали аферисты. Выплату пообещали сразу, как только мужчина заплатит за услуги инкассации и страхования. Выставленный счёт петербуржца не смутил, и к 5 февраля он успел перевести без малого 4,5 миллиона рублей. Две недели напрасного ожидания закончились обращением в полицию.

В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что по факту обращения горожанина возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Злоумышленников ищут.

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Комментарии (6)

Мойше
«Все изменения, которые в натуре
имеют место, такого суть свойства,
что ежели в одном месте чего убудет,
то в другом — присовокупится»
Михайло Ломоносов
yar_5e4cc335310b6
Не надо никого расстреливать.
По началу, неплохо бы вместо помоечных программ, идущих по дуроящику днем, освещать подобные проблеммы мошенничества и т.д. и т.п. Пусть даже с криками и руганью, как там любят. Было бы гораздо больше пользы. И рейтингов.
Мужской Взгляд
Ответственность по 159 пора усиливать до пожизненного
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