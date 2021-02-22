Мошенники зашли к петербуржцу через суд. Надеясь на компенсацию, пенсионер потерял миллионы

Петербургский пенсионер с января ждал компенсации за купленные у мошенников биологически активные добавки. Осознание ошибки, которая обошлась дороже 4 миллионов, настигло через месяц.



Как стало известно «Фонтанке» 22 февраля, накануне вечером в полицию Красногвардейского района обратился 82-летний житель проспекта Металлистов, который остался без накоплений после нескольких телефонных разговоров. По словам пенсионера, месяцем ранее ему позвонили с незнакомого номера, собеседница представилась Алией Муратовной из Басманного райсуда и обрадовала: пенсионер может рассчитывать на компенсацию.