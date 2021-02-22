Петербург обогнал Москву и вернул первое место по суточному приросту смертей от COVID-19

В России за сутки зафиксировали 337 смертей от коронавируса. По данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией, больше всего в статистику на 22 февраля добавил Петербург.

Северная столица по ежедневному приросту не превысила планку в 50 летальных исходов. В городе 47 новых смертей (накануне их было 49), и это первое место в суточной статистике среди российских регионов.

Москва, которая больше недели была в лидерах, опустилась на вторую строчку. В столице 41 умерший. Ещё семь заболевших COVID-19 скончались в Ленинградской области.