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В Петербурге второй день подряд меньше тысячи новых случаев коронавируса

Число новых заболевших коронавирусом в Петербурге второй день составляет меньше тысячи случаев. По данным оперативного штаба от 22 февраля, за минувшие сутки в городе зарегистрировали 957 новых заразившихся, днём ранее их было 996.

В России за минувший день выявлено 12 604 новых случая коронавируса в 85 регионах. Наибольший вклад в коронавирусную статистику вносят Москва (1 723) и Петербург.

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 14 457 человек. Всего в Северной столице за время пандемии заразились коронавирусом больше 360 тысяч человек.

На сегодняшний день в России выявлено 4 177 330 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 83 630 летальных исходов, выздоровели 3 726 388 человек.

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Комментарии (1)

Константа
Ну а что там в альтернативной так называемой статистике? ;)
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