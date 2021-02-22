В Петербурге второй день подряд меньше тысячи новых случаев коронавируса

Число новых заболевших коронавирусом в Петербурге второй день составляет меньше тысячи случаев. По данным оперативного штаба от 22 февраля, за минувшие сутки в городе зарегистрировали 957 новых заразившихся, днём ранее их было 996.



В России за минувший день выявлено 12 604 новых случая коронавируса в 85 регионах. Наибольший вклад в коронавирусную статистику вносят Москва (1 723) и Петербург.



За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 14 457 человек. Всего в Северной столице за время пандемии заразились коронавирусом больше 360 тысяч человек.

