Долги по штрафам ГИБДД в России за год выросли почти на 1 млрд рублей

По данным на 1 января, в производстве судебных приставов находилось свыше 13,6 млн материалов о взыскании штрафов, назначенных ГИБДД за нарушение правил дорожного движения, на общую сумму более 11,3 млрд рублей. На начало 2020 года сумма составляла 10,4 млрд рублей. Количество исполнительных производств также выросло более чем на 1,5 млн рублей.

Суммарный долг по штрафам ГИБДД в прошлом году увеличился почти на 1 млрд рублей, до 11,3 млрд. Это следует из статистических материалов Федеральной службы судебных приставов РФ, с которыми 22 февраля ознакомился ТАСС .

Таким образом, средняя сумма долга по штрафам ГИБДД составляет более 830 рублей. По сравнению с 2019 годом средний долг сократился на 15 рублей. Как правило, судебным приставам передают самые безнадежные долги. В 2020 году им удалось взыскать более 13,7 млрд рублей, по сравнению с 2019 годом эта сумма практически не изменилась.

Как сообщили ТАСС в пресс-центре МВД России в ответ на соответствующий запрос агентства, в 2020 году значительно выросло число нарушений, выявленных видеокамерами. «В отношении собственников транспортных средств по нарушениям, зафиксированным специальными техническими средствами, вынесено 145,5 млн постановлений по делам об административных правонарушениях», — сказал представитель МВД, отметив, что это почти на 20 % больше, чем в 2019 году.

Большинство из них (124 млн) — за превышение скорости движения, 13,6 млн — за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги. В тройку нарушений вошел проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика.