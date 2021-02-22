В концерне «Калашников» рассказали о госиспытаниях дронов-камикадзе

Государственные испытания российских барражирующих боеприпасов KYB планируется завершить в этом году, ведутся работы над экспортным вариантом дронов.

Барражирующий боеприпас KYB, также известный как дрон-камикадзе, был впервые показан на выставке IDEX в 2019 году. Как 22 февраля рассказали РИА Новости в пресс-службе концерна «Калашников», за прошедшие два года были завершены предварительные испытания беспилотника, аппарату присвоена литера «O» (разрешает изготовление опытной партии изделий).

«В этом году планируется завершить государственные испытания», — сообщили в «Калашникове».