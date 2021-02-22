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В концерне «Калашников» рассказали о госиспытаниях дронов-камикадзе

Государственные испытания российских барражирующих боеприпасов KYB планируется завершить в этом году, ведутся работы над экспортным вариантом дронов.

Барражирующий боеприпас KYB, также известный как дрон-камикадзе, был впервые показан на выставке IDEX в 2019 году. Как 22 февраля рассказали РИА Новости в пресс-службе концерна «Калашников», за прошедшие два года были завершены предварительные испытания беспилотника, аппарату присвоена литера «O» (разрешает изготовление опытной партии изделий).

«В этом году планируется завершить государственные испытания», — сообщили в «Калашникове».

В концерне также сообщили, что «параллельно идет работа над экспортным вариантом KYB-Э, которую также планируется завершить в этом году». «Интерес к изделию со стороны стран Ближнего Востока есть, но до появления экспортной версии KYB говорить о переговорах преждевременно», — добавили в пресс-службе компании.

Максимальная скорость KYB составляет 130 километров в час, продолжительность полета — 30 минут, масса боевой части — до 3 килограммов. Габариты боеприпаса составляют 121 сантиметр на 95 сантиметров, ширина корпуса — 16,5 сантиметра.

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Комментарии (13)

Nationalverrater_2
очередная воздухолетательная вундервафля ,
неимеющаяаналоввмире, с начинкой из алиэкспресса. дрожи, бездуховный пентагон. и пенсы.
Иванов Ив Ив
При таких габаритах и скоростях на ближних дистанциях элементарно обнаруживается радарными системами и подавляются активной защитой.
Modest_5e4ce41f7533b
Главное, чтобы они сразу на производстве себе сепуку не делали.
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