В концерне «Калашников» рассказали о госиспытаниях дронов-камикадзе

Государственные испытания российских барражирующих боеприпасов KYB планируется завершить в этом году, ведутся работы над экспортным вариантом дронов.
Барражирующий боеприпас KYB, также известный как дрон-камикадзе, был впервые показан на выставке IDEX в 2019 году. Как 22 февраля рассказали РИА Новости в пресс-службе концерна «Калашников», за прошедшие два года были завершены предварительные испытания беспилотника, аппарату присвоена литера «O» (разрешает изготовление опытной партии изделий).
«В этом году планируется завершить государственные испытания», — сообщили в «Калашникове».
В концерне также сообщили, что «параллельно идет работа над экспортным вариантом KYB-Э, которую также планируется завершить в этом году». «Интерес к изделию со стороны стран Ближнего Востока есть, но до появления экспортной версии KYB говорить о переговорах преждевременно», — добавили в пресс-службе компании.
Максимальная скорость KYB составляет 130 километров в час, продолжительность полета — 30 минут, масса боевой части — до 3 килограммов. Габариты боеприпаса составляют 121 сантиметр на 95 сантиметров, ширина корпуса — 16,5 сантиметра.