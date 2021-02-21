Отдельные сотрудники — это оперуполномоченные Алексей Медников и Антон Ерохин. Свердловский райсуд Иркутска отправил их в СИЗО 10 февраля.

Об отстранении от работы подполковника Владимира Горелова, возглавляющего расположенную в Иркутске ИК-6, сообщает пресс-служба ФСИН 21 февраля. «Выявлен факт незаконных действий отдельных сотрудников ИК-6 и действий сексуального характера в отношении осужденного», — уточняют в пресс-службе.

В Иркутске УФСИН зачищают после изнасилования заключенного. Руководителей отстраняют, а оперативников отправили в СИЗО.

Фамилии оперативников упомянуты в объяснении осужденного Тахиржона Бакиева, которого месяц назад изнасиловали в колонии № 6.

В ИК-6 Бакиева перевели из другой колонии осенью 2020 года и поместили в отряд № 10, в котором сидели так называемые «разработчики» и «прессовщики», сотрудничающие с администрацией и выполняющие самые грязные поручения.

18 января, по словам Бакиева, у него случился конфликт с десятью «разработчиками». Ему порвали Коран. Заключенный ушел из отряда с вещами, обратившись за помощью к оперативникам Медникову и Ерохину. Они связали Бакиева скотчем и вернули в отряд, где его избили и изнасиловали шваброй, повредив внутренние органы.

Бакиева бросили под кровать и закрыли сумками, а на перекличках за него отвечал другой осужденный. Пострадавший пролежал более двух суток, сообщает портал «Гулагу.нет», пока о пытках и издевательствах над осужденным правозащитникам не рассказал сотрудник ИК-6.

Бакиева увезли в больницу в тяжелом состоянии и прооперировали. Следственный комитет Иркутской области возбудил серию уголовных дел.