Пожарные локализовали огонь в промзоне Автово

Пожарные локализовали возгорание в промзоне на Автовской улице в Кировском районе Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба городского МЧС.
«Ранг пожара снижен до первого номера», — уточнили в ведомстве.
Около семи вечера горожане услышали взрывы со стороны 31-го дома на Автовской улице. С предприятия повалил дым, на место приехали сотрудники МЧС. Огонь охватил 100 квадратов в цехе. Пожару присвоили № 1БИС «Волна» (устанавливается на объекты с наличием взрывчатых веществ и материалов, объекты хранения).
К тушению привлекли 6 единиц техники и 27 человек личного состава.