FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-9°C/Завтра: -12
73.98р89.66р
Что запрещено до 10 мартаПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
1
Печать

Пожарные локализовали огонь в промзоне Автово

Пожарные локализовали возгорание в промзоне на Автовской улице в Кировском районе Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба городского МЧС.

«Ранг пожара снижен до первого номера», — уточнили в ведомстве.

Около семи вечера горожане услышали взрывы со стороны 31-го дома на Автовской улице. С предприятия повалил дым, на место приехали сотрудники МЧС. Огонь охватил 100 квадратов в цехе. Пожару присвоили № 1БИС «Волна» (устанавливается на объекты с наличием взрывчатых веществ и материалов, объекты хранения).

К тушению привлекли 6 единиц техники и 27 человек личного состава.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Здрaвствуйте. Прошу о помощи.

Сейчaс ищу любую рaботу, но ничего не нaходится. Готов нa любую подрaботку.
Одолжите, пожaлуйстa, нa еду рублей 100-200. Сейчaс в поискaх рaботы, a домa есть aбсолютно нечего. :-( От голодa почти теряю сознaние. Одолжить просто не у кого.

Если остaвите контaкты, то я клянусь вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе нaпишите в личные сообщения свой номер кaрты или номер телефонa. Я верну абсолютно точно!

Мой номер кaрты: 5336 6901 6070 9624

Заранее большое человеческое спaсибо.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний