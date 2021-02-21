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В Автово спасатели тушат пожар с угрозой взрыва

Три взрыва услышали петербуржцы со стороны промзоны в Кировском районе вечером 21 февраля. Об этом очевидцы рассказали «Фонтанке».

Громыхало со стороны 31-го дома на Автовской улице. Затем повалил дым и приехали пожарные.

В пресс-службе городского МЧС уточнили, что горит цех в помещении площадью в тысячу квадратов, огонь охватил 100 квадратных метров.

читательница «Фонтанки» Вера

Пожару присвоен № 1БИС «Волна» (устанавливается на объекты с наличием взрывчатых веществ и материалов, объекты хранения).

Эвакуирован один человек, со слов рабочих, в здании больше никого нет.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

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Если остaвите контaкты, то я клянусь вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе нaпишите в личные сообщения свой номер кaрты или номер телефонa. Я верну абсолютно точно!

Мой номер кaрты: 5336 6901 6070 9624

Заранее большое человеческое спaсибо..
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