Три взрыва услышали петербуржцы со стороны промзоны в Кировском районе вечером 21 февраля. Об этом очевидцы рассказали «Фонтанке».
Громыхало со стороны 31-го дома на Автовской улице. Затем повалил дым и приехали пожарные.
В пресс-службе городского МЧС уточнили, что горит цех в помещении площадью в тысячу квадратов, огонь охватил 100 квадратных метров.
читательница «Фонтанки» Вера
Пожару присвоен № 1БИС «Волна» (устанавливается на объекты с наличием взрывчатых веществ и материалов, объекты хранения).
Эвакуирован один человек, со слов рабочих, в здании больше никого нет.