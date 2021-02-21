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В Петербурге опустела половина инфекционных коек, но за неделю количество ковидных обращений выросло почти на 200 процентов

Три стационара в Петербурге с понедельника возвращаются к нормальной жизни, пустует почти половина всех коронавирусных коек. За сутки новых обращений к медикам больше тысячи.

Данные привел координационный совет Смольного. Из 9273 коек сейчас свободны 4156, это почти 45 процентов. Три стационара с понедельника, 22 февраля, прекращают прием ковидных больных.

Среди тех, кто сейчас в больницах, 25 процентов тяжелых случаев. На ИВЛ 217 человек (максимум для города был в декабре — 432 пациента). Всего в больницах сейчас 3338 пациентов, на пять процентов меньше, чем в предыдущее воскресенье.

За сутки 1348 человек с подтвержденным ковидом обратились за медицинской помощью. Это на 185 процентов больше, чем неделю назад.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

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