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На таможнях в очередь встали фуры с цветами. За неделю привезли 70 тонн

Таможни под Петербургом и в Северо-Западном регионе, чтобы успеть к 8 Марта, в приоритетном порядке пропускают фуры с цветами. Товара завезли уже на 600 тысяч долларов.

Данные 21 февраля предоставила пресс-служба Северо-Западного таможенного управления. Цветы как груз оформляются в ускоренном режиме, водителям на границах отдан приоритет. В среднем через пункт пропуска проходит по 60 машин с флористическим грузом в день.

За минувшую неделю через центр электронного декларирования прошло 70 тонн цветов на сумму в 600 тысяч долларов. Ближе к 8 Марта объём вырастет.

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Комментарии (15)

Здрaвствуйте. Прошу о помощи.

Сейчaс ищу любую рaботу, но ничего не нaходится. Готов нa любую подрaботку.
Одолжите, пожaлуйстa, нa еду рублей 100-200. Сейчaс в поискaх рaботы, a домa есть aбсолютно нечего. :-( От голодa почти теряю сознaние. Одолжить просто не у кого.

Если остaвите контaкты, то я клянусь вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе нaпишите в личные сообщения свой номер кaрты или номер телефонa. Я верну абсолютно точно!

Мой номер кaрты: 5336 6901 6070 9624

Заранее большое человеческое спaсибо......
Сергей Кириллов
70 тонн за неделю?!?! Это ОДНА машина в день!!!

Один паллет - примерно 400 кг, в фуре 30 паллетов = 12 тонн.
AlBerkut
Цветы хорошие, голландские, колумбийские, афганские, на любой вкус вобщем-то 😎
Без приколов, ни одна собачка ничего ни в цветах, ни в сене не найдёт. Но сено через границу не возят.
И рентген не очень поможет, и надолго задерживать нельзя - скоропорт...
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