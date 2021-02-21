На таможнях в очередь встали фуры с цветами. За неделю привезли 70 тонн

Таможни под Петербургом и в Северо-Западном регионе, чтобы успеть к 8 Марта, в приоритетном порядке пропускают фуры с цветами. Товара завезли уже на 600 тысяч долларов.

Данные 21 февраля предоставила пресс-служба Северо-Западного таможенного управления. Цветы как груз оформляются в ускоренном режиме, водителям на границах отдан приоритет. В среднем через пункт пропуска проходит по 60 машин с флористическим грузом в день.

За минувшую неделю через центр электронного декларирования прошло 70 тонн цветов на сумму в 600 тысяч долларов. Ближе к 8 Марта объём вырастет.