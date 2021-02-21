Видео со спешащими коммунальными машинами на улице Лёни Голикова опубликовал петербуржец Александр 21 февраля. После расчистки снега водитель обнаружил треснутое боковое зеркало на своём автомобиле. Горожанин прошёл вдоль припаркованного транспорта, заметил ещё пять поврежденных легковушек и вызвал ГИБДД. Он также попытался остановить один из грузовиков, но водитель, прослушав возмущение, ответил суровым молчанием и рванул дальше.

Расчистку сугробов и гонки совместили коммунальщики в Кировском районе Петербурга. После лихого заезда владельцы припаркованного транспорта были вынуждены вызвать ГИБДД.

«Мелочь, но очень зацепило. Жаль просто так дарить зеркало разгильдяям за рулём, пусть даже и делающим хорошее дело», — отметил Александр в разговоре с «Фонтанкой».

На видео запечатлена техника СПБ ГУДП «Путь». Представитель предприятия заверил «Фонтанку», что в компании ознакомятся с роликом: если вина сотрудников будет доказана, то ущерб возместят. «Если наши виноваты, мы, естественно, разберёмся и возместим ущерб, но бывают такие случаи, что просто ищут крайнего, чтобы получить выплату», — отметил он.



В пресс-службе комитета по благоустройству не смогли оперативно ознакомиться с видео, сославшись на то, что у ведомства в разгаре пресс-тур.



Сегодня ночью в городе выпало почти 40% месячной нормы осадков, в ближайшие дни синоптики также обещают снегопады.

