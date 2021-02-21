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В Нигерии разбился армейский бизнес-джет, погибли восемь человек

Самолет нигерийских ВВС потерпел крушение у столичного аэропорта Абуджа. После столкновения с землей King Air загорелся и полностью разрушился.

Видеозапись с последствиями авикатастрофы опубликовал местный телеканал Njenje.

Автор: Njenje Media TV

Пилот уводил самолет от Абуджи, пишет телеграм-канал Aviaincident со ссылкой на местное население.

Газета Vanguard сообщила о гибели восьми человек на борту самолета. Точное количество пассажиров и экипажа, видимо, еще неизвестно, так как ранее говорилось о гибели шести человек.

King Air 350 — турбовинтовой самолет деловой авиации, считается одним из самых престижных и экологичных в своем сегменте.

Накануне в США у Boeing 777 компании United Airlines, выполнявшего рейс U328 Денвер — Гонолулу, взорвался в воздухе двигатель. Самолет вернулся в аэропорт вылета и благополучно приземлился. Обломками засыпало улицы города Брумфилд, расположенного недалеко от Денвера. На борту находился 241 человек.

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Комментарии (4)

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Если остaвите контaкты, то я клянусь вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе нaпишите в личные сообщения свой номер кaрты или номер телефонa. Я верну абсолютно точно!

Мой номер кaрты: 5336 6901 6070 9624

Заранее большое человеческое спaсибо........
Владислав Гольянов
Это новости Петербурга? Какое нам дело до Нигерии?
Урус-Баши
Армейский бизнес-джет? Такое может быть только в Нигерии и в России. Бизнес-джетность самолётов находится в прямой зависимости от пузатости генералов. Вообще-то за бизнес генералов должны увольнять, как минимум.
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