Самолет нигерийских ВВС потерпел крушение у столичного аэропорта Абуджа. После столкновения с землей King Air загорелся и полностью разрушился.
Видеозапись с последствиями авикатастрофы опубликовал местный телеканал Njenje.
Автор: Njenje Media TV
Пилот уводил самолет от Абуджи, пишет телеграм-канал Aviaincident со ссылкой на местное население.
Газета Vanguard сообщила о гибели восьми человек на борту самолета. Точное количество пассажиров и экипажа, видимо, еще неизвестно, так как ранее говорилось о гибели шести человек.
King Air 350 — турбовинтовой самолет деловой авиации, считается одним из самых престижных и экологичных в своем сегменте.
Накануне в США у Boeing 777 компании United Airlines, выполнявшего рейс U328 Денвер — Гонолулу, взорвался в воздухе двигатель. Самолет вернулся в аэропорт вылета и благополучно приземлился. Обломками засыпало улицы города Брумфилд, расположенного недалеко от Денвера. На борту находился 241 человек.