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Петербуржцы пополняют коллекцию парковок Боярского. Если недоступны тротуар и встречка, артист занимает второй ряд

Выпяченный «Мерседес» народного артиста читатели «Фонтанки» сфотографировали днем 21 февраля на Большой Конюшенной улице в Петербурге. Водитель припарковался вторым рядом у продуктового магазина на перекрестке со Шведским переулком.

«Время на часах — 15:45», — добавили в письме читатели специально для петербургской ГИБДД, которой постоянно не хватает точных данных для вызова владельца автомобиля Михаила Боярского на ковер.

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Настойчивость читателей заставляет полицейских пусть и неохотно, но возбуждать дела на основе публикаций.

Прицелы народных фотокамер беспощадны к Боярскому после фразы «Мне насрать на вас» в октябре 2019 года. Видимо, не такой реакции на вопрос о парковке на встречной полосе ожидали его поклонники. Тротуары артист тоже любит укрощать. По его словам, штрафы по 3000 рублей семья оплачивает, но не всегда оперативно.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (53)

svs-57
Нужно принудительно на его морде сделать тату:
"Я хамло и паркуюсь где хочу."
Здрaвствуйте. Прошу о помощи.

Сейчaс ищу любую рaботу, но ничего не нaходится. Готов нa любую подрaботку.
Одолжите, пожaлуйстa, нa еду рублей 100-200. Сейчaс в поискaх рaботы, a домa есть aбсолютно нечего. :-( От голодa почти теряю сознaние. Одолжить просто не у кого.

Если остaвите контaкты, то я клянусь вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе нaпишите в личные сообщения свой номер кaрты или номер телефонa. Я верну абсолютно точно!

Мой номер кaрты: 5336 6901 6070 9624

Заранее большое человеческое спaсибо.........
Mikle776
фото машины совсем не доказывает, что именно М.С.Б. совершил данное правонарушение. Это мог быть любой гражданин... а тем более если в полис есть вписанные другие водители.
Надо установить не только время, место, но и субъекта (физлицо)... Должностное лицо должно доказать, что именно МСБ совершил данное правонарушение - ну например запись с видеокамеры или показания свидетелей... чистосердечное признание нарушителя )
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