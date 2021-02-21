Выпяченный «Мерседес» народного артиста читатели «Фонтанки» сфотографировали днем 21 февраля на Большой Конюшенной улице в Петербурге. Водитель припарковался вторым рядом у продуктового магазина на перекрестке со Шведским переулком.

«Время на часах — 15:45», — добавили в письме читатели специально для петербургской ГИБДД, которой постоянно не хватает точных данных для вызова владельца автомобиля Михаила Боярского на ковер.