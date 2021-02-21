Выпяченный «Мерседес» народного артиста читатели «Фонтанки» сфотографировали днем 21 февраля на Большой Конюшенной улице в Петербурге. Водитель припарковался вторым рядом у продуктового магазина на перекрестке со Шведским переулком.
«Время на часах — 15:45», — добавили в письме читатели специально для петербургской ГИБДД, которой постоянно не хватает точных данных для вызова владельца автомобиля Михаила Боярского на ковер.
Настойчивость читателей заставляет полицейских пусть и неохотно, но возбуждать дела на основе публикаций.
Прицелы народных фотокамер беспощадны к Боярскому после фразы «Мне насрать на вас» в октябре 2019 года. Видимо, не такой реакции на вопрос о парковке на встречной полосе ожидали его поклонники. Тротуары артист тоже любит укрощать. По его словам, штрафы по 3000 рублей семья оплачивает, но не всегда оперативно.