В Петербурге горел цех по производству медоборудования. В огне погиб человек

Пожар в промзоне Красногвардейского района Петербурга тушили спасатели 21 февраля. Сообщение о возгорании в доме 17 на Магнитогорской улице поступило в 14:11, рассказали в пресс-службе городского МЧС.

Огонь охватил помещение цеха по производству медицинского оборудования. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Пожару присвоили повышенный номер сложности — 1 БИС.

В 14:55 огонь локализовали, ранг понизили до первого. В здании спасатели нашли погибшего человека.

К тушению привлекали 6 единиц техники и 27 человек личного состава.