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В Петербурге горел цех по производству медоборудования. В огне погиб человек

Пожар в промзоне Красногвардейского района Петербурга тушили спасатели 21 февраля. Сообщение о возгорании в доме 17 на Магнитогорской улице поступило в 14:11, рассказали в пресс-службе городского МЧС.

Огонь охватил помещение цеха по производству медицинского оборудования. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Пожару присвоили повышенный номер сложности — 1 БИС.

В 14:55 огонь локализовали, ранг понизили до первого. В здании спасатели нашли погибшего человека.

К тушению привлекали 6 единиц техники и 27 человек личного состава.

По информации «Фонтанки», внутри в бочках и канистрах хранился изопропиловый спирт. Общий его объём примерно полторы тонны.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

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Если остaвите контaкты, то я клянусь вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе нaпишите в личные сообщения свой номер кaрты или номер телефонa. Я верну абсолютно точно!

Мой номер кaрты: 5336 6901 6070 9624

Заранее большое человеческое спaсибо...........
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