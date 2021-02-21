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На Костюшко открылась парная. Кипяток хлещет из дырявой трубы

Труба с кипятком дала течь в Московском районе Петербурга 21 февраля. О коммунальной аварии рассказали очевидцы в социальных сетях.

Разлив горячей воды произошёл у дома 68 на улице Костюшко. Над проезжей частью и тротуаром поднялся пар.

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В пресс-службе компании «Теплосеть Петербурга» уточнили, что сообщение о прорыве поступило в 14:20. Ремонтная бригада прибыла на место и приступила к устранению дефекта. Окончание работ запланировано к 23:00. «Отопление и горячее водоснабжение в близлежащих домах осуществляется в штатном режиме», — добавили на предприятии.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

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Если остaвите контaкты, то я клянусь вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе нaпишите в личные сообщения свой номер кaрты или номер телефонa. Я верну абсолютно точно!

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Заранее большое человеческое спaсибо............
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