Труба с кипятком дала течь в Московском районе Петербурга 21 февраля. О коммунальной аварии рассказали очевидцы в социальных сетях.
Разлив горячей воды произошёл у дома 68 на улице Костюшко. Над проезжей частью и тротуаром поднялся пар.
В пресс-службе компании «Теплосеть Петербурга» уточнили, что сообщение о прорыве поступило в 14:20. Ремонтная бригада прибыла на место и приступила к устранению дефекта. Окончание работ запланировано к 23:00. «Отопление и горячее водоснабжение в близлежащих домах осуществляется в штатном режиме», — добавили на предприятии.