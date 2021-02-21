За два литра «веселящего газа» житель Петербурга попал в участок. Полиция нашла его на сайте объявлений

Сотрудники полиции притворились покупателями и назначили встречу продавцу закиси азота. Наказание ему определит суд.
О задержании продавца закиси азота, иначе называемой «веселящий газ», 21 февраля сообщает ГУ МВД региона. 48-летний мужчина разместил объявление о продаже газа в двухлитровом баллоне и 25 шариков. Сделке состояться было не суждено, первыми на предложение откликнулись сотрудники полиции.
Деяние попадает под статью 14.2 Кодекса об административных правонарушениях — незаконная продажа товаров, реализация которых запрещена или ограничена. Материалы переданы в суд, дата заседания пока не назначена.
В феврале этого года КоАП дополнили статьей о пропаганде употребления или распространения закиси азота. Штраф до двух тысяч рублей.
Вдыхание «веселящего газа» может закончиться, например, так же, как для Мурада Касымова. За рулем BMW он вылетел на пешеходную часть Невского проспекта. Погибли двое.