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За два литра «веселящего газа» житель Петербурга попал в участок. Полиция нашла его на сайте объявлений

Сотрудники полиции притворились покупателями и назначили встречу продавцу закиси азота. Наказание ему определит суд.

О задержании продавца закиси азота, иначе называемой «веселящий газ», 21 февраля сообщает ГУ МВД региона. 48-летний мужчина разместил объявление о продаже газа в двухлитровом баллоне и 25 шариков. Сделке состояться было не суждено, первыми на предложение откликнулись сотрудники полиции.

Деяние попадает под статью 14.2 Кодекса об административных правонарушениях — незаконная продажа товаров, реализация которых запрещена или ограничена. Материалы переданы в суд, дата заседания пока не назначена.

В феврале этого года КоАП дополнили статьей о пропаганде употребления или распространения закиси азота. Штраф до двух тысяч рублей.

Вдыхание «веселящего газа» может закончиться, например, так же, как для Мурада Касымова. За рулем BMW он вылетел на пешеходную часть Невского проспекта. Погибли двое.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (7)

Здрaвствуйте. Прошу о помощи.

Сейчaс ищу любую рaботу, но ничего не нaходится. Готов нa любую подрaботку.
Одолжите, пожaлуйстa, нa еду рублей 100-200. Сейчaс в поискaх рaботы, a домa есть aбсолютно нечего. :-( От голодa почти теряю сознaние. Одолжить просто не у кого.

Если остaвите контaкты, то я клянусь вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе нaпишите в личные сообщения свой номер кaрты или номер телефонa. Я верну абсолютно точно!

Мой номер кaрты: 5336 6901 6070 9624

Заранее большое человеческое спaсибо.............
265040381
стритрейсеры не в себя а в двигло его пускают
SU LUX INN
это так называемая хваленая поддержка Малого бизнеса? лишь бы холопы не разогнули Спину, тьфу! в Цивилизованных странах Власть наоборот, поддерживает Предприимчивых людей, деньги им дает!
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