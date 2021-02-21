За два литра «веселящего газа» житель Петербурга попал в участок. Полиция нашла его на сайте объявлений

Сотрудники полиции притворились покупателями и назначили встречу продавцу закиси азота. Наказание ему определит суд.

О задержании продавца закиси азота, иначе называемой «веселящий газ», 21 февраля сообщает ГУ МВД региона. 48-летний мужчина разместил объявление о продаже газа в двухлитровом баллоне и 25 шариков. Сделке состояться было не суждено, первыми на предложение откликнулись сотрудники полиции.

Деяние попадает под статью 14.2 Кодекса об административных правонарушениях — незаконная продажа товаров, реализация которых запрещена или ограничена. Материалы переданы в суд, дата заседания пока не назначена.