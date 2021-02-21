Даниил Медведев в трех сетах проиграл финал Australian Open сербу Новаку Джоковичу. Первая ракетка мира не оставила шансов россиянину.
Матч Джоковича и Медведева 21 февраля длился почти два часа и закончился со счетом 7:5, 6:2, 6:2.
Российский теннисист до проигрыша Джоковичу провел 20-матчевую победную серию, двенадцать раз он обыграл игроков из Топ-10.
The way the ball feathered the net. #Medvedev pic.twitter.com/RImsWm1QUT— Tennis GIFs 🎾🎥 (@tennis_gifs) February 21, 2021
«Ты классный парень, выиграть «Большой шлем» — вопрос времени», — сказал Джокович на церемонии награждения.
Серб выиграл девятый Australian Open. Всего у него восемнадцать побед в турнирах «Большого шлема» (проводятся четыре раза в год в Австралии, Франции, Великобритании и США), до абсолютных рекордсменов Роджера Федерера и Рафаэля Надаля остались две победы.
Медведев в прошлом году выиграл итоговый турнир ATP, он занимает третью строчку в рейтинге теннисистов. 25-летний россиянин давно живет и тренируется в Монако.