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Медведев уступил в финале Australian Open первой ракетке мира

Даниил Медведев в трех сетах проиграл финал Australian Open сербу Новаку Джоковичу. Первая ракетка мира не оставила шансов россиянину.

Матч Джоковича и Медведева 21 февраля длился почти два часа и закончился со счетом 7:5, 6:2, 6:2.

Российский теннисист до проигрыша Джоковичу провел 20-матчевую победную серию, двенадцать раз он обыграл игроков из Топ-10.

«Ты классный парень, выиграть «Большой шлем» — вопрос времени», — сказал Джокович на церемонии награждения.

Серб выиграл девятый Australian Open. Всего у него восемнадцать побед в турнирах «Большого шлема» (проводятся четыре раза в год в Австралии, Франции, Великобритании и США), до абсолютных рекордсменов Роджера Федерера и Рафаэля Надаля остались две победы.

Медведев в прошлом году выиграл итоговый турнир ATP, он занимает третью строчку в рейтинге теннисистов. 25-летний россиянин давно живет и тренируется в Монако.

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Комментарии (5)

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Заранее большое человеческое спaсибо...............
buffalo77
Не надо теннис с обссальным путать, если простатит заработал.
shushu
Немного больше ожидалось от матча, видимо перенервничал и не все получалось. Так-то Медведев большой молодец и весь турнир прекрасно смотрелся.
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