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На российских дорогах за год поймали полмиллиона пьяных водителей. 70 тысяч из них попали под суд

За 2020 год по России было составлено 550 тысяч протоколов на водителей, которые отказались от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. Почти 70 тысяч из них стали фигурантами уголовных дел.

Статистику приводит ТАСС со ссылкой на данные МВД. Количество пойманных на пьянстве водителей по сравнению с 2019 годом практически не изменилось — оно выросло на 0,3 процента. Более существенно — на пять процентов, до 22 тысяч случаев, — выросло количество водителей-наркоманов.

Кроме протоколов многие стали фигурантами уголовных дел по статье о нарушении ПДД (264 УК РФ). Их за прошлый год в стране 68,4 тысячи.

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Комментарии (6)

Modest_5e4ce41f7533b
Эффективное правосудие.
vic_5e4cd1938d1a8
Повышать меру ответственности за данное правонарушение. При повторном нарушении - конфискация авто или штраф, сопоставимый со стоимостью авто.
AlBerkut
Ну статистику посчитали, ок.
Вопросы:
1. Сколько 'договорились на месте'?
2. Сколько было отпущено как свои за наличием ксивы или как неприкасаемые (судейские, прокурорские и т.п), по звонку сверху?
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