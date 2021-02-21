На российских дорогах за год поймали полмиллиона пьяных водителей. 70 тысяч из них попали под суд

За 2020 год по России было составлено 550 тысяч протоколов на водителей, которые отказались от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. Почти 70 тысяч из них стали фигурантами уголовных дел.

Статистику приводит ТАСС со ссылкой на данные МВД. Количество пойманных на пьянстве водителей по сравнению с 2019 годом практически не изменилось — оно выросло на 0,3 процента. Более существенно — на пять процентов, до 22 тысяч случаев, — выросло количество водителей-наркоманов.

Кроме протоколов многие стали фигурантами уголовных дел по статье о нарушении ПДД (264 УК РФ). Их за прошлый год в стране 68,4 тысячи.