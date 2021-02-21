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Тихановская признала, что белорусская оппозиция «потеряла улицы»

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская признала, что уличные протесты оппозиция на данном этапе проиграла. Она готовится к следующей волне.

Мнением оппозиционный лидер поделилась со швейцарской газетой Le Temps 21 февраля, накануне визита в эту страну. «Я должна признать, что мы потеряли улицы, у нас нет возможности бороться с насилием режима против протестующих — у них есть оружие, у них есть сила, так что да, на данный момент кажется, что мы проиграли», — согласилась Тихановская. По ее словам, сейчас она занята тем, чтобы связать между собой все оппозиционные силы и приготовиться «к завтрашней борьбе». Вторая волна протестов, считает несостоявшийся президент, может начаться весной.

Переговоры с Лукашенко она считает маловероятными и уверена, что «после себя он оставит руины».

Светлана Тихановская уехала из страны после президентских выборов, на которых официально вновь победил Александр Лукашенко. Сразу после закрытия участков в Минске и других городах начались масштабные акции протеста, которые активно продолжались всю осень.

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Комментарии (35)

jump
Ну так а кто готов сначала начать жечь автозаки а потом идти на пули ? Ведь тираны только этого и ждут . Неизбежен один момент - все они смертные. Не придумала медицина бессмертие.
SanNik
В браке всегда выиграет тот кто готов убить противника, если соперник не готов убивать - он проиграет.
В битвах лидеров то же самое.
Если ты решил свергать тирана - ты должен быть готов его убивать - иначе он убьет тебя даже не моргнув. Надо отбросить всю тряпичность и мораль - и бороться до победы.
Как Тихановская или Навальный собираются побеждать тиранов с оружием и армией отморозков, готовых убить всех митингующих? Словами, прогулками, нытьем в интернете, объединениями мирных граждан раздавить группку вооруженных людей?
К сожалению, только бойня, кровавая, жестокая, без гарантий на успех - единственный шанс свергнуть жестокого тирана.
И пока не вырастет лидер, готовый организовывать побоище и стать новым лидером - борьба бессмысленна - придет один человек с автоматом типа Пригожина и перестреляет всю эту замечательную компанию людей с прекрасными людьми.
Гитлер, Сталин - очень боялись мирных митингов. Прям до смеха боялись
Печенеги и половцы
Сколько верёвочки не виться, агрофюреру придёт конец. Жыве Беларусь!
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