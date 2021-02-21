Тихановская признала, что белорусская оппозиция «потеряла улицы»

Мнением оппозиционный лидер поделилась со швейцарской газетой Le Temps 21 февраля, накануне визита в эту страну. «Я должна признать, что мы потеряли улицы, у нас нет возможности бороться с насилием режима против протестующих — у них есть оружие, у них есть сила, так что да, на данный момент кажется, что мы проиграли», — согласилась Тихановская. По ее словам, сейчас она занята тем, чтобы связать между собой все оппозиционные силы и приготовиться «к завтрашней борьбе». Вторая волна протестов, считает несостоявшийся президент, может начаться весной.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская признала, что уличные протесты оппозиция на данном этапе проиграла. Она готовится к следующей волне.

Переговоры с Лукашенко она считает маловероятными и уверена, что «после себя он оставит руины».

Светлана Тихановская уехала из страны после президентских выборов, на которых официально вновь победил Александр Лукашенко. Сразу после закрытия участков в Минске и других городах начались масштабные акции протеста, которые активно продолжались всю осень.