FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-9°C/Завтра: -12
73.98р89.66р
Что запрещено до 10 мартаПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
38
Печать

Коммунальщики откапывают Петербург, водители страдают. За ночь в городе выпало почти 40% месячной нормы снега

Мощный снегопад накрыл Петербург в ночь на 21 февраля. Пока коммунальщики наводят чистоту на улицах, водители предостерегают друг друга в социальных сетях: лучше сегодня отказаться от автомобиля.

За несколько ночных и утренних часов в городе выпало 39% месячной нормы осадков. Об этом в фейсбуке сообщил ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус. «По данным на 9 часов утра 21 февраля в осадкомеры на метеостанции Северной столицы попало 12 мм осадков, что составляет 39% от нормы февраля! При этом высота снежного покрова достигла 25 см, что близко к рекорду нынешней зимы, установленному 4 февраля (27 см)», — написал он.

ПоделитьсяПоделиться

В Смольном оперируют немного другими цифрами. По данным комитета по благоустройству, выпало более 13,3 см снега, с 3 часов ночи до 6 утра высота снежного покрова достигла 9 см. Сегодня днем городские улицы чистят 1132 спецмашины и 1106 дворников. В скверах, парках, на аллеях и бульварах днём работают еще 92 машины и 361 садовник.

В социальных сетях петербуржцы делятся своими наблюдениями о городской уборке. Водители, рискнувшие выехать в город на автомобиле, советуют не повторять этот опыт. «Ничего не чищено, машину кидает по дороге, так что посидите дома», — отметил один из участников группы.

Главный синоптик города Александр Колесов прогнозировал обильные снегопады в течение всех выходных.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (38)

Гражданкa
лет сорок назад зимы были весьма многоснежными и морозными, никакого ЧП в том не было, просто по дорогам ездили разного вида снегоуборки с грузовиками-снеговозами, а тротуары начинали чистить около пяти утра, чтобы рабочий люд смог добраться на работу. Не диво было увидеть, как дворник колет намерзшие на тротуаре ледовые корки. Не диво было увидеть огороженный тротуар и жилищников, сбрасывающих снег с крыш. Сейчас же дворник начинает расчищать подход к подъездам около 9 утра, когда уже почти все убежали по работам и учебам. Улицы в наших краях убирает трактор, а где ему не проехать - никто не убирает. А чтоб чистили крыши, еще не видала.
Здрaвствуйте. Прошу о помощи.

Сейчaс ищу любую рaботу, но ничего не нaходится. Готов нa любую подрaботку.
Одолжите, пожaлуйстa, нa еду рублей 100-200. Сейчaс в поискaх рaботы, a домa есть aбсолютно нечего. :-( От голодa почти теряю сознaние. Одолжить просто не у кого.

Если остaвите контaкты, то я клянусь вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе нaпишите в личные сообщения свой номер кaрты или номер телефонa. Я верну абсолютно точно!

Мой номер кaрты: 5336 6901 6070 9624

Заранее большое человеческое спaсибо..................
rybalka
Возвращались вечером через северные районы на Охту. По сравнению с утренними часами почищено было довольно много. Большие улицы явно все чистились. На Сортавале, на Скандинавии чистят. Остановки ОТ по пути были к вечеру почищены, утром где как.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний