Мощный снегопад накрыл Петербург в ночь на 21 февраля. Пока коммунальщики наводят чистоту на улицах, водители предостерегают друг друга в социальных сетях: лучше сегодня отказаться от автомобиля.
За несколько ночных и утренних часов в городе выпало 39% месячной нормы осадков. Об этом в фейсбуке сообщил ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус. «По данным на 9 часов утра 21 февраля в осадкомеры на метеостанции Северной столицы попало 12 мм осадков, что составляет 39% от нормы февраля! При этом высота снежного покрова достигла 25 см, что близко к рекорду нынешней зимы, установленному 4 февраля (27 см)», — написал он.
В Смольном оперируют немного другими цифрами. По данным комитета по благоустройству, выпало более 13,3 см снега, с 3 часов ночи до 6 утра высота снежного покрова достигла 9 см. Сегодня днем городские улицы чистят 1132 спецмашины и 1106 дворников. В скверах, парках, на аллеях и бульварах днём работают еще 92 машины и 361 садовник.
В социальных сетях петербуржцы делятся своими наблюдениями о городской уборке. Водители, рискнувшие выехать в город на автомобиле, советуют не повторять этот опыт. «Ничего не чищено, машину кидает по дороге, так что посидите дома», — отметил один из участников группы.
Главный синоптик города Александр Колесов прогнозировал обильные снегопады в течение всех выходных.