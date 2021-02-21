Мощный снегопад накрыл Петербург в ночь на 21 февраля. Пока коммунальщики наводят чистоту на улицах, водители предостерегают друг друга в социальных сетях: лучше сегодня отказаться от автомобиля.



За несколько ночных и утренних часов в городе выпало 39% месячной нормы осадков. Об этом в фейсбуке сообщил ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус. «По данным на 9 часов утра 21 февраля в осадкомеры на метеостанции Северной столицы попало 12 мм осадков, что составляет 39% от нормы февраля! При этом высота снежного покрова достигла 25 см, что близко к рекорду нынешней зимы, установленному 4 февраля (27 см)», — написал он.