Полицейские потревожили сон автоматчика с Энгельса. Из тёплой постели стрелок поехал в участок

Компанейские покатушки с автоматом закончились уголовным делом в Выборгском районе Петербурга. За безвредное оружие грозит реальное наказание.
Как стало известно «Фонтанке» 21 февраля, накануне около трёх часов ночи в квартиру на Новоколомяжском проспекте пришли полицейские. В 58-й отдел увезли 36-летнего безработного. По данным следствия, мужчина двумя днями ранее развлекался пальбой из охолощенного автомата на проспекте Энгельса. Громкую компанию на «Тойоте» заметил курьер, который сообщил о своих наблюдениях в полицию.
Автомат изъят. «Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство)», — уточнили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.