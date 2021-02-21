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Полицейские потревожили сон автоматчика с Энгельса. Из тёплой постели стрелок поехал в участок

Компанейские покатушки с автоматом закончились уголовным делом в Выборгском районе Петербурга. За безвредное оружие грозит реальное наказание.

Как стало известно «Фонтанке» 21 февраля, накануне около трёх часов ночи в квартиру на Новоколомяжском проспекте пришли полицейские. В 58-й отдел увезли 36-летнего безработного. По данным следствия, мужчина двумя днями ранее развлекался пальбой из охолощенного автомата на проспекте Энгельса. Громкую компанию на «Тойоте» заметил курьер, который сообщил о своих наблюдениях в полицию.

Автомат изъят. «Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство)», — уточнили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

Здрaвствуйте. Прошу о помощи.

Сейчaс ищу любую рaботу, но ничего не нaходится. Готов нa любую подрaботку.
Одолжите, пожaлуйстa, нa еду рублей 100-200. Сейчaс в поискaх рaботы, a домa есть aбсолютно нечего. :-( От голодa почти теряю сознaние. Одолжить просто не у кого.

Если остaвите контaкты, то я клянусь вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе нaпишите в личные сообщения свой номер кaрты или номер телефонa. Я верну абсолютно точно!

Мой номер кaрты: 5336 6901 6070 9624

Заранее большое человеческое спaсибо.
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