Несмотря на спад заболеваемости, в летальной статистике Петербурга по-прежнему почти 50 погибших за сутки

В летальную статистику по коронавирусу попали ещё 49 петербуржцев. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19 21 февраля.

Петербург занимает второе место среди российских регионов по зарегистрированным смертям за последние сутки. Лидером является Москва, где умерли 52 пациента с коронавирусом. Всего в России за сутки в статистику попали 417 смертей. Накануне сообщалось о 52 жертвах коронавируса в Северной столице.

За весь период пандемии в Петербурге умерли 10 787 пациентов с COVID-19, в России — 83 293 человека.