Я снегирь, и ты снегирь. Как «птичканутые» сделали неприличными зимние фотосессии с красногрудыми

Фото: pixabay.com Поделиться Поделиться







На красивых картинках в стиле «зимняя сказка» в «Instagram» фотограф из Нижнего Новгорода заметил подрезанные крылья у снегирей, с которыми позировали девушки и дети. Зоологи, биологи, натуралисты, бердвотчеры, фотографы-анималисты и «просто птичканутые» (как они сами себя называют) начали множить в соцсетях хештеги #ятыснегирь и #снегирьздоровогочеловека. По пабликам и личным страницам разлетелось подробное описание, как должна выглядеть здоровая птица этого вида. Фотосессии со снегирями проходили в Москве, Туле, Серпухове и других городах. «Фонтанка» проследила путь снегирей Славика, Стасика и Анатолия и их безымянных коллег через «Вконтакте», «Instagram» и «TikTok». Хозяйка, которая сдавала птиц в аренду, много лет делает бизнес на фотогеничных животных. Но после истории со снегирями ее аккаунты в соцсетях оказались удалены. Фотографы и модели, которые успели поработать с этим «кипером», начали вычищать снимки с красногрудыми птицами со своих страниц.



Все началось с того, что нижегородский фотограф, бердвотчер и просто любитель природы Геннадий Колотин в своем «Instagram» разместил гневный пост со скриншотами гламурных фотосессий с участием живых снегирей. Спустя сутки фотограф удалил свой пост, так как «не все его поняли правильно». Вместо подборки скриншотов Колотин опубликовал фото обычного дикого снегиря. И объяснил, что смирно сидящие на ладошках красногрудые птички, заполонившие в последнее время «Instagram», просто не могут улететь — у них отрезаны маховые перья.



Фото: скрин instagram.com Фото: скрин instagram.com Фото: скрин instagram.com Фото: скрин instagram.com Поделиться Поделиться







«Виноватых в этом очень много, начиная от тех людей, кто предоставляет таких птиц на фотосессии; фотографов, которые делают такие снимки (это все ради бабла и желания нажиться любым способом), - пояснил Колотин. - Ну а самый главный виновник, как по мне, так это те самые любители фоточек с птичками. Ведь не будет спроса на подобного рода мероприятия, отвалится само по себе и предложение». Бердвотчер подчеркнул, что после фотосетов птиц ждет печальная участь - «их просто выбросят как ненужный мусор».



Манифест Геннадия Колотина подхватили десятки любителей птиц в социальных сетях. Так появились хештеги #ятыснегирь и #снегирьздоровогочеловека. Разгневанные защитники снегирей стали приходить на личные страницы к фотографам и заказчикам сетов. И задавать в комментариях один и тот же вопрос: а что там с крыльями?

Яркие костюмные фотосессии с дикими животными и птицами — привычный бизнес для «Instagram». В качестве моделей в таких проектах участвуют практически любые животные и птицы, достаточно ручные, чтобы позволить незнакомому человеку себя трогать: волки, ламы, медведи, рыси, совы. Зимние кадры со снегирями появились в аккаунтах фотографов, которые давно специализируются на «звериной» теме. Ценник на снегиря - от 1,5 тысяч рублей за аренду птички до 50 тысяч за фотосессию с индивидуальным подходом, сказочными костюмами и последующей ретушью лучших кадров. В среднем «пакет» из 30-минутной фотосъемки с 8-12 обработанными фотографиями стоит 8-10 тысяч рублей.

Фотографы по-разному отреагировали на поднявшуюся в комментариях бурю.



Диана Аникеева в «Instagram» сообщает, что она «топовый семейный фотограф» и «в составе сборной России заняла 1 место в чемпионате мира по Фотографии 2019». Первый снимок со снегирями и маленькой девочкой запостила 11 января. «Знакомьтесь, Славик и Стасик», - написала Аникеева под фото. И уточнила, что сессия длилась 4 часа нон-стопом, в ней поочередно поучаствовали 7 детей. Уже тогда пользователи «Instagram» в комментариях усомнились, что птицы хорошо себя чувствовали. Но уже на следующий день Аникеева сообщила, что фото со снегирями вызвало «нереальный ажиотаж», желающих сняться с птичками очень много и «надо делать еще один фото-день». При этом на снимках у снегирей, действительно, не видно крыльев.

В ответ на вопросы пользователей о том, почему «Славик и Стасик» так смирно сидят на руках, фотограф ответила, что «снегирей приручают точно также как и волнистых попугайчиков», а ее модели «вполне довольны жизнью».

«Славик хулиганил и даже несколько раз улетал на елку...;)», - написала фотограф. Правда, видеодоказательство в аккаунте не сохранила. Пользователи упрекнули женщину во лжи. Вопросы о новых фотосессиях Аникеева предложила задавать ей в «WhatsApp». На сообщение корреспондента «Фонтанки» она не ответила.



Снегирь Славик отметился не только в «Instagram», но и в TikTok с другим своим коллегой по имени Анатолий. Мила Жданова («известный фотограф, чьи работы публикует The Sun, New York Post», пишет она о себе) опубликовала короткие видео с бэкстейджем «сказочной» фотосессии в своем аккаунте @zhdanova.mila. В первом ролике модель громко жаловалась, что Славик на нее нагадил, а во втором со «снегирьком» целовалась рыжеловосая актриса телесериалов. В ответ на просьбу прокомментировать ситуацию, Мила Жданова сообщила, что больна и лежит с температурой под 38, и даже прислала фото справки с диагнозом, который «Фонтанка» разглашать не имеет права. После чего из TikTok аккаунта Ждановой исчезли видео со снегирями. Правда, удалять свои работы с птичками из «Instagram» и «Вконтакте» фотограф не стала.

Если сравнить два фото одной и той же модели с одной и той же фотосессии, можно увидеть некоторые отличия: на первом снимке заметна ретушь и контрастные маховые перья у снегирей, на втором - маховых перьев не видно вовсе.



Фото: скрин instagram.com Фото: скрин instagram.com Поделиться Поделиться







Фотограф из Лобни Анна Колесникова, которая также размещала фото со снегирями и веселое описание того, как проходила сессия, удалила свой аккаунт в «Instagram» после того, как к ней в комментарии пришли защитники птиц. Но в сториз разгневанных бердвотчеров сохранились скриншоты. Под фотографией девочки, которая держит на пальце снегиря, в удаленном аккаунте был размещен следующий рассказ: «Снегири легко приручаются, даже легче, чем волнистые попугайчики... И у них хватает ума, чтобы не улетать от человека, у которого им тепло и сытно. Их коронный номер: упасть камнем с руки на землю!» Описание «коронного номера» возмутило бердвотчера и фотографа Любовь Ясакову. Она вступила в переписку с автором этого текста. Рассказчица была уверена, что «упасть камнем» для снегиря нормально, потому что он «кормится у земли».

Ясакова писала и другим фотографам. Анастасия Добровольская, которая сделала фотосессии со снегирями одной из первых, прислушалась к аргументам бердвотчера, удалила все фотографии с птичками и подробно рассказала, почему больше ничего не будет работать со снегирями и призывает к этому коллег по цеху. Свой манифест девушка разместила в сторис у себя в «Instagram».



Фото: скрин instagram.com Фото: скрин instagram.com Фото: скрин instagram.com Фото: скрин instagram.com Поделиться Поделиться







Добровольская рассказала, что на своих сессиях работала с четырьмя снегирями и брала их в аренду у «зоокипера», с которым сотрудничала не первый год. У двоих снегирей, как ей показалось, с оперением все было нормально, а вот у второй пары крылья как будто отсутствовали. «Как мне объяснила хозяйка, у них на тот момент была сезонная линька, что типично для птиц, - написала девушка. - На моей последней съемке со снегирями (начало декабря) некоторые из них уже были в гораздо более плачевном состоянии, чем изначально (но даже оно прекрасно по сравнению с тем, что я вижу на чужих фото сейчас), хотя двое были по-прежнему с крыльями. Тем не менее, один из них уже не отлетал от модели, а просто падал с нее в снег. На этом мое сотрудничество с этим зоокипером было закончено». Анастасия Добровольская подчеркнула, что, как бы ее потом ни хейтили, признает свою вину и должна была как можно раньше рассказать о случившемся.

После этого от фотографий со снегирями отказалась блогер Инна Мишка. Она удалила из своего аккаунта размещенные там красивые снимки с птичками и заявила, что она против «абьюза животных». «Мы за месяц с фотографом узнавали про этих самых снегирей. Нас заверили что крылья целы, что это домашние птицы, И около 10 лет живут с людьми, - рассказала Инна Мишка «Фонтанке». - По итогу, на днях открылась информация из переписок фотографов с киперами кинодогс. И у каждого фотографа оказались разные истории. Каждому кинодогс рассказывали разную историю появления у них снегирей. Кому-то они говорили, что купили их, кому-то - что разводили, кому-то - что подкармливали на улице.... Оказалось, что раньше снегирей было гораздо больше. Лично я видела только двух. Мои два снегиря были довольно веселы, подвижны и летали... Но куда делись остальные? Неизвестно... Похоже, умерли из-за нагрузок. В этом году фотосессии со снегирями были в тренде. И все фотографы хотели сделать классный контент со здоровыми красивыми птицами. А по факту мы были втянуты в огромный ком обмана! И своими фотографиями пропагандировали съемки с браконьерскими птичками». Блогер отметила, что одного из снегирей, взятых в аренду, звали Славиком.

«Кинодогс» - это аккаунт @kinodogs в «Instagram», в котором фотографам и блогерам предлагали взять в аренду различных животных для фотосессий. Его «тегали» чуть ли не в каждой второй публикации со снегирями инстаграмные фотографы. Судя по этим пометкам, рабочее расписание у пернатых было плотным, а новые смены уже назначены на конец февраля.

У «Кинодогс» была страница и в социальной сети «Вконтакте». Когда хештег #ятыснегирь начал свое победное шествие по сети, оба аккаунта оказались удалены.

«Животных - в нашем случае искалеченных снегирей - для фотосессий предоставляла Юлия Журди, - рассказала «Фонтанке» участница флешмоба в защиту снегирей, редактор ГТРК «Южный Урал» Александра Могильникова. - Идея фотосессий с птицами, изъятыми из природы, принадлежала фотографу с ником @akkelophoto. Действия Юлии и фотографов, арендовавших искалеченных птиц, подпадают под УК РФ статьи 245 "Жестокое обращение с животными" и действие федерального закона № 498-ФЗ "Об ответственном обращении с животными"».

Фотограф Артем Пролыгин, который сотрудничает с кипером Юлией Журди, рассказал «Фонтанке», что, по его мнению, вся история с хештегом #ятыснегирь была затеяна конкурентами. «Я бы не работал с животными, если бы им на съемках доставляли дискомфорт, накалывали и так далее, - утверждает Артем Пролыгин. - Я лично видел, как эти птицы садятся на руки и поют, едят семечки. Эти видео есть в сети, не у меня. Я знаю, что их и кормят и учат. А чёрный пиар, который пошёл, может связан и с конкуренцией. Нападки начались слишком резко, и начинались с левых аккаунтов. Дальше это все подхватили сети. Юля действительно, давно на рынке, и её многие знают, в том числе в кино и тв-бизнесе. И портить себе репутацию, калеча животных, ей просто нет смысла».

В переписке с защитниками снегирей Пролыгин объяснял, что оперение птиц выглядит «грязным», потому что съемки велись в дождливые ноябрьские дни. Снегирей и других животных Юлии Журди он использует в работе активно, даже вывозит из Москвы на фотосессии в другие города.

Судя по аккаунту в Facebook, Юлия Журди училась во Всероссийском государственном институте кинематографии имени С. А. Герасимова в Москве и несколько лет профессионально занимается животными для работы в кадре. Животные для съемок на Мосфильме, постановка сцен с животными на студии ЦНФ и дрессировщик на киностудии Амедиа — так описывает Журди свои места работы. В 2018 году, судя по фото в Facebook, четвероногий воспитанник Юлии Журди снялся в фильме «Громкая связь».

«С удовольствием могу к вам подъехать со скандально известным Славиком, если нужно, чтоб вы имели возможность его подснять сами, но при одном условии, с тех ракурсов с которых я вам покажу, чтоб не было фото безголового, приклеенного, прикрученного скотчем, бескрылого, - предложила находящаяся в Москве Юлия Журди «Фонтанке». - Ну а то, что он ничем не накачен, и так поймёте по поведению. Мой Славик просто уникальный, вот и всё. Славян очень общительный, дам вам пообщаться с ним за кадром, он очень любит, когда его хвалят, с удовольствием семечки возьмёт из рук, а если вы ему приглянетесь, то и песенку споёт, но это только если понравитесь ему». На просьбу прислать какое-нибудь уже имеющееся видео со Славиком и другими снегирями, владелица птиц не ответила. Но призналась, что после развернувшейся в соцсетях кампании, в дальнейшем сдавать птиц в аренду ради инстаграмных картинок не собирается.

«Я вообще больше с фотографами связываться не хочу и не буду ни за какие деньги и ни на каких условиях, - сказала Журди. - Жили без фотосессий хорошо, и нефиг было начинать. Самое большое, может в кругу близких людей. И этот вопрос на этом закрыт вообще».

Маховик народного гнева в соцсетях продолжает раскручиваться. Аккаунты Журди удалены, и ссылку на них не поставишь, поэтому ярость защитников снегирей обрушилась на фотографов.

«Сейчас все посты орнитологов даже не содержат упоминания Журди, зато включают в себя фамилии фотографов, в том числе и мое. Но многие из этих фотографов, как и я, практически сразу прекратили с сотрудничество с Журди и «Кинодогс», поняв, что она врет о состоянии птиц», - рассказала «Фонтанке» Анастасия Добровольская.

История со снегирями переходит в правовую плоскость. Зоолог Юлия Михневич написала обращение в электронную приемную на сайте mos.ru руководителю Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. «Они должны обратить внимание на вылов диких животных и их использование в коммерческих целях, - рассказала зоолог «Фонтанке». - В обращении я указала на факт использования снегирей, вероятно, отловленных в природе или купленных на черном рынке, и попросила разобраться в ситуации. Также дала ссылки на страницы Юлии Журди и группы «Кинодогс» в соцсетях».

Венера Галеева, «Фонтанка.ру»

