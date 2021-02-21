Мантуров в Абу-Даби договорился с ОАЭ о сверхзвуковом бизнес-джете

Сверхзвуковой самолет для элитных пассажиров создадут на совместном российско-арабском предприятии. Со стороны ОАЭ будет участвовать суверенный фонд Абу-Даби Mubadala.

О договоренности 21 февраля рассказал Денис Мантуров, возглавляющий Минпромторг. Сейчас он находится в Эмиратах. По словам чиновника, самолет планируется выпускать в двух версиях — для восьми и тридцати человек.

Пока не решен вопрос о долевом участии сторон, отмечает ТАСС. Капиталы вкладывать будут Mubadala и Объединенная авиастроительная корпорация или какая-то из ее «дочек».