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Мантуров в Абу-Даби договорился с ОАЭ о сверхзвуковом бизнес-джете

Сверхзвуковой самолет для элитных пассажиров создадут на совместном российско-арабском предприятии. Со стороны ОАЭ будет участвовать суверенный фонд Абу-Даби Mubadala.

О договоренности 21 февраля рассказал Денис Мантуров, возглавляющий Минпромторг. Сейчас он находится в Эмиратах. По словам чиновника, самолет планируется выпускать в двух версиях — для восьми и тридцати человек.

Пока не решен вопрос о долевом участии сторон, отмечает ТАСС. Капиталы вкладывать будут Mubadala и Объединенная авиастроительная корпорация или какая-то из ее «дочек».

Облик самолета может быть создан уже в 2021 году.

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Комментарии (6)

rastaman
Вообще-то ОАЭ свой личный спутник у Марса теперь имеют. Чего у РФ нет и не предвидится.
И в смысле компетенций им мантуров и ооо «рф» нафиг не сдались.
Если только грязные нефтяные деньги нужны.
Asus
Господин Мантуров не мог бы заехать к нам в дом, а то уже как больше месяца подвал заливает фекалиями и холодной водой и это в СПб. Возможно со сверхзвуковой скоростью наш Губернатор наведет порядок в жкх. Кстати может эти фекалии отправлять губернатору ?
Здрaвствуйте. Прошу о помощи.

Сейчaс ищу любую рaботу, но ничего не нaходится. Готов нa любую подрaботку.
Одолжите, пожaлуйстa, нa еду рублей 100-200. Сейчaс в поискaх рaботы, a домa есть aбсолютно нечего. :-( От голодa почти теряю сознaние. Одолжить просто не у кого.

Если остaвите контaкты, то я клянусь вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе нaпишите в личные сообщения свой номер кaрты или номер телефонa. Я верну абсолютно точно!

Мой номер кaрты: 5336 6901 6070 9624

Заранее большое человеческое спaсибо....
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