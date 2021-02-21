После крепких морозов Петербург повышает градус. Город накроют снегопады

Потепление придет в Петербург в воскресенье. В городе ждут сильный снег.
Как сообщает ведущий специалист центра погоды «ФОБОС» Михаил Леус, 21 февраля на метеообстановку в Петербурге будет оказывать влияние небольшой, но активный циклон. «Он сохранит погоду облачной, временами будет идти снег, в начале дня местами сильный. Температура воздуха после длительного периода холодной аномалии вернётся в норму», — отметил синоптик.
Столбик термометра днём покажет -2…-4 градуса, ночью похолодает до -9.
Главный синоптик Петербурга Александр Колесов прогнозировал сильные снегопады в городе в выходные. К началу рабочей недели ожидается выпадение 20–25 мм осадков, которые составят до 65–80 % от месячной нормы февраля.