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После крепких морозов Петербург повышает градус. Город накроют снегопады

Потепление придет в Петербург в воскресенье. В городе ждут сильный снег.

Как сообщает ведущий специалист центра погоды «ФОБОС» Михаил Леус, 21 февраля на метеообстановку в Петербурге будет оказывать влияние небольшой, но активный циклон. «Он сохранит погоду облачной, временами будет идти снег, в начале дня местами сильный. Температура воздуха после длительного периода холодной аномалии вернётся в норму», — отметил синоптик.

Столбик термометра днём покажет -2…-4 градуса, ночью похолодает до -9.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов прогнозировал сильные снегопады в городе в выходные. К началу рабочей недели ожидается выпадение 20–25 мм осадков, которые составят до 65–80 % от месячной нормы февраля.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

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