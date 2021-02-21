За рулем «Приоры», которая по проспекту Большевиков в Невском районе ехала в потоке задом, оказался 28-летний Казбег. Машина оказалась подозрительной.
О задержании нарушителя 21 февраля сообщает пресс-служба ГУ МВД региона. Нашли его на следующий день после того, как видео попало в Сеть. Как тогда описывали очевидцы, водитель «Приоры» ехал по Большевиков задом в плотном потоке других машин и при этом хохотал.
На него составили несколько административных протоколов. Проверяют и машину, номера могут быть поддельными.