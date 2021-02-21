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Хохочущего водителя «Приоры» с Большевиков нашли и наказали. Пока он без машины

За рулем «Приоры», которая по проспекту Большевиков в Невском районе ехала в потоке задом, оказался 28-летний Казбег. Машина оказалась подозрительной.

О задержании нарушителя 21 февраля сообщает пресс-служба ГУ МВД региона. Нашли его на следующий день после того, как видео попало в Сеть. Как тогда описывали очевидцы, водитель «Приоры» ехал по Большевиков задом в плотном потоке других машин и при этом хохотал.

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На него составили несколько административных протоколов. Проверяют и машину, номера могут быть поддельными.

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Комментарии (8)

Здрaвствуйте. Прошу о помощи.

Сейчaс ищу любую рaботу, но ничего не нaходится. Готов нa любую подрaботку.
Одолжите, пожaлуйстa, нa еду рублей 100-200. Сейчaс в поискaх рaботы, a домa есть aбсолютно нечего. :-( От голодa почти теряю сознaние. Одолжить просто не у кого.

Если остaвите контaкты, то я клянусь вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе нaпишите в личные сообщения свой номер кaрты или номер телефонa. Я верну абсолютно точно!

Мой номер кaрты: 5336 6901 6070 9624

Заранее большое человеческое спaсибо.....
aaignat
Вернейший раб плесени
kоt-obormot
Дык это из дома у него пять передач, а что бы домой вернуться - всего одна.
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