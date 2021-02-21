FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-5°C/Завтра: -12
73.98р89.66р
Что запрещено до 10 мартаПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
3
Печать

Британский блогер-инженер создал гибрид вездехода и ледокола и «трехколесного дрифтующего монстра»

Британский блогер-инженер Колин Ферз, прославившийся своими необычными изобретениями, показал, как можно необычными способами справляться со снегом, засыпавшим Европу.

Сначала он продемонстрировал некий гибрид вездехода с ледоколом на архимедовых винтах. Правда, изобретение ему не принадлежит — он вдохновлялся запатентованным еще в 1868 году швейцарским инженером Якобом Моратом шнекороторным вездеходом, или «шнекоходом». Такой транспорт обладает крайне высокой проходимостью, однако применять его можно только «на целине» - любая бетонная или асфальтированная дорога шнекоход уничтожит. Отметим, Минобороны РФ использовала подобные машины для спасения космонавтов из болот и тундры еще в начале 1980-х. Сам британец признавался, что восхищен «сибирскими вращательными танками».

Колин Ферз устроил вполне успешный тест-драйв своему творению. Шнекоход отлично показал себя на снегу, замерзшем ручье и болоте. Застрял он только после погружения в глубокий пруд, откуда его пришлось вытаскивать экскаватором.

Для тех, кому шнекоход показался слишком громоздким, Ферз вскоре представил другое свое изобретение - «снежного дрифтующего монстра». Он собран на основе трехколесного велосипеда и является своеобразным «вездеходом-снегоходом». Благодаря усиленному сцеплению и шипам на колесах блогер успешно подрифтовал по снегу — правда, закончилось это все равно падением.

Ранее Колин Ферз построил детский реактивный самокат, превратил BMW в джакузи, создал когти Росомахи, стреляющую пламенем гитару в стиле «Безумного Макса», кровать-катапульту и многое другое.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

Здрaвствуйте. Прошу о помощи.

Сейчaс ищу любую рaботу, но ничего не нaходится. Готов нa любую подрaботку.
Одолжите, пожaлуйстa, нa еду рублей 100-200. Сейчaс в поискaх рaботы, a домa есть aбсолютно нечего. :-( От голодa почти теряю сознaние. Одолжить просто не у кого.

Если остaвите контaкты, то я клянусь вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе нaпишите в личные сообщения свой номер кaрты или номер телефонa. Я верну абсолютно точно!

Мой номер кaрты: 5336 6901 6070 9624

Заранее большое человеческое спaсибо..............
nick7rus
Пейсатели...
Минобороны РФ ещё не было в начале 80х.. Это все наработки СССР, а не текущего...
2) как можно дрифтовать по снегу благодаря шипам?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний