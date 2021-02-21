Британский блогер-инженер Колин Ферз, прославившийся своими необычными изобретениями, показал, как можно необычными способами справляться со снегом, засыпавшим Европу.
Сначала он продемонстрировал некий гибрид вездехода с ледоколом на архимедовых винтах. Правда, изобретение ему не принадлежит — он вдохновлялся запатентованным еще в 1868 году швейцарским инженером Якобом Моратом шнекороторным вездеходом, или «шнекоходом». Такой транспорт обладает крайне высокой проходимостью, однако применять его можно только «на целине» - любая бетонная или асфальтированная дорога шнекоход уничтожит. Отметим, Минобороны РФ использовала подобные машины для спасения космонавтов из болот и тундры еще в начале 1980-х. Сам британец признавался, что восхищен «сибирскими вращательными танками».
Колин Ферз устроил вполне успешный тест-драйв своему творению. Шнекоход отлично показал себя на снегу, замерзшем ручье и болоте. Застрял он только после погружения в глубокий пруд, откуда его пришлось вытаскивать экскаватором.
Для тех, кому шнекоход показался слишком громоздким, Ферз вскоре представил другое свое изобретение - «снежного дрифтующего монстра». Он собран на основе трехколесного велосипеда и является своеобразным «вездеходом-снегоходом». Благодаря усиленному сцеплению и шипам на колесах блогер успешно подрифтовал по снегу — правда, закончилось это все равно падением.
Ранее Колин Ферз построил детский реактивный самокат, превратил BMW в джакузи, создал когти Росомахи, стреляющую пламенем гитару в стиле «Безумного Макса», кровать-катапульту и многое другое.