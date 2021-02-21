Американец инициировал собственное похищение, чтобы не идти на собеседование

19-летний Брэндон Соулс разыграл собственное похищение, чтобы откосить от работы. Проблем у него стало только больше, так как полиция лайфхак не оценила. Историю 20 февраля описал портал ABC15 Arizona.



Десять дней назад в полицию городка Кулидж поступило сообщение от неизвестного. Он сообщил, что один из местных горожан был похищен злодеями и теперь лежит связанный у водонапорной башни. Стражи закона приехали на место и действительно нашли пленённого 19-летнего юношу Брэндона Соулса. Он лежал на земле, его руки были связаны за спиной, а изо рта торчала бандана.

