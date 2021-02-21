Американец инициировал собственное похищение, чтобы не идти на собеседование

19-летний Брэндон Соулс разыграл собственное похищение, чтобы откосить от работы. Проблем у него стало только больше, так как полиция лайфхак не оценила. Историю 20 февраля описал портал ABC15 Arizona.
Десять дней назад в полицию городка Кулидж поступило сообщение от неизвестного. Он сообщил, что один из местных горожан был похищен злодеями и теперь лежит связанный у водонапорной башни. Стражи закона приехали на место и действительно нашли пленённого 19-летнего юношу Брэндона Соулса. Он лежал на земле, его руки были связаны за спиной, а изо рта торчала бандана.
Брэндон рассказал, что двое неизвестных ему людей в масках вырубили его ударом по голове, связали и катали по городу, после выбросили у башни на окраине и уехали.
Полиции история изначально показалась подозрительной, но начать проверку они были обязаны. Улики, а точнее их отсутствие, говорили не в пользу жертвы. Голова юноши была не повреждена, машину, нарезавшую круги, никто не видел.
Выяснилось, что Брэндону просто не хотелось идти на собеседование в тот день и устраиваться на работу. Вероятно, работать его заставляли родители, а Соулс таким образом решил откосить и не вызвать их гнев. В итоге его самого задержали за дачу ложных сведений полиции.