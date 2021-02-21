Выставка Александра Петросяна пройдет в общественном пространстве

Серию «Петербург в Петербурге» именитого петербургского фотографа покажут в новом общественном пространстве «Никольские ряды».
Город – люди и архитектура, моменты, эффектные репортажные кадры, возвышающиеся до художественных образов – вот что отличает работы Александра Петросяна. Именно он сделал многие самые известные снимки Петербурга. Серия, которую покажут на выставке - оттиск и прогулок Петросяна по любимым местам: Коломне, Адмиралтейской району.
Александр Петросян написал к выставке образное и довольно личное предисловие, упомянув, что чувствует себя глубоко погруженным в Петербург, считает его «неразгаданной формой жизни». Фотограф полагает, что передаёт «глубоко субъективный опыт общения с любимым городом». И глядя на его снимки кажется, что именно этому мастеру город показывает характер. Кадры Петросяна – не «открытки», но они обезоруживающе красивы. Люди, здания, движение света и теней, цветовые пятна – в исполнении Петросяна Петербург всегда завораживает.
Александр Петросян – петербургский фотограф, он работал и работает с «Коммерсантом», «National Geographic», «Le Monde», GEO, «Русским репортером», «Огоньком» и другими СМИ.
Выставка Александра Петросяна «Петербург в Петербурге» пройдёт с 21 февраля по 14 марта 2021. Подробности на сайте «Зимы в Никольских рядах». 0+
Анастасия Семенович