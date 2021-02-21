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Выставка Александра Петросяна пройдет в общественном пространстве

Серию «Петербург в Петербурге» именитого петербургского фотографа покажут в новом общественном пространстве «Никольские ряды».

Город – люди и архитектура, моменты, эффектные репортажные кадры, возвышающиеся до художественных образов – вот что отличает работы Александра Петросяна. Именно он сделал многие самые известные снимки Петербурга. Серия, которую покажут на выставке - оттиск и прогулок Петросяна по любимым местам: Коломне, Адмиралтейской району.

Фото: Александр Петросян
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Александр Петросян написал к выставке образное и довольно личное предисловие, упомянув, что чувствует себя глубоко погруженным в Петербург, считает его «неразгаданной формой жизни». Фотограф полагает, что передаёт «глубоко субъективный опыт общения с любимым городом». И глядя на его снимки кажется, что именно этому мастеру город показывает характер. Кадры Петросяна – не «открытки», но они обезоруживающе красивы. Люди, здания, движение света и теней, цветовые пятна – в исполнении Петросяна Петербург всегда завораживает.

Александр Петросян – петербургский фотограф, он работал и работает с «Коммерсантом», «National Geographic», «Le Monde», GEO, «Русским репортером», «Огоньком» и другими СМИ.

Выставка Александра Петросяна «Петербург в Петербурге» пройдёт с 21 февраля по 14 марта 2021. Подробности на сайте «Зимы в Никольских рядах». 0+

Анастасия Семенович

Фото: Александр Петросян

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Комментарии (3)

Здрaвствуйте. Прошу о помощи.

Сейчaс ищу любую рaботу, но ничего не нaходится. Готов нa любую подрaботку.
Одолжите, пожaлуйстa, нa еду рублей 100-200. Сейчaс в поискaх рaботы, a домa есть aбсолютно нечего. :-( От голодa почти теряю сознaние. Одолжить просто не у кого.

Если остaвите контaкты, то я клянусь вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе нaпишите в личные сообщения свой номер кaрты или номер телефонa. Я верну абсолютно точно!

Мой номер кaрты: 5336 6901 6070 9624

Заранее большое человеческое спaсибо.........
alexadmin
Неправда! На сайте «Зимы в Никольских рядах» нет ни то что подробностей, а вообще никакой информации.
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