Что подарить любимому мужчине, отцу, боссу на 23 февраля. Чек-лист подарков

В преддверии 23 февраля «Фонтанка» пообщалась с гифт-консультантом, флористом и специалистами по этикету и составила полезную инструкцию для читателей: как выбрать подарок для любимого, родственников и босса, как вручить и что при этом сказать.

«Любой подарок — это послание. И подходить к выбору любого подарка надо именно с этой стороны», — уверена Наталья Дубинина, основатель Царскосельской школы этикета. Так что определяемся, что мы хотим сказать, а подобрать форму для высказывания, то есть подарки и поздравительные речи к ним, нам помогут гифт-консультант Валерия Сукорская и специалисты по этикету Наталья Дубинина и Виктория Ромащенко.



Любимому мужчине

«С выбором подарка супругу, на мой взгляд, сложностей должно быть меньше всего. Исходить следует из желаний одаряемого: так или иначе супруг высказывает свои предпочтения и желания, надо только проявить внимание, уловить этот момент и зафиксировать», — рассказала основатель Царскосельской школы этикета Наталья Дубинина.

Если же отношения пока находятся в «конфетно-букетной» стадии, то, по словам Натальи, выбранный с любовью подарок узнается сразу по стремлению угадать вкус адресата, по оригинальности замысла, по самой манере преподносить. «Тут важна демонстрация внимания, заботы и любви. У каждой пары эти чувства будут транслироваться по-разному, поэтому универсального списка рекомендованных подарков в этом случае быть не может», — считает она.

«Не стоит дарить простые безделушки или сувенирную продукцию, мужчины обычно считают такой подарок слишком простым и неинтересным. Наверное, только коллекционер сможет по достоинству оценить его», — уверена специалист по подбору подарков Валерия Сукорская.



Вы же знаете, чем увлекается любимый мужчина? Валерия Сукорская предложила список полезных подарков. При выборе помните, что во многих случаях вам либо нужно очень хорошо знать, о чем конкретно мечтает ваш спутник, либо для верности проконсультироваться с продавцом.

Идеи для любимых ✓ Автомобилисту прекрасными подарками могут стать органайзер для багажника или видеорегистратор.

✓ «Интеллектуалу» — сертификат в книжный магазин или книга по интересам, электронная книга.

✓ Геймеру отлично подойдет клавиатура с подсветкой, игровая мышь, платная игра или сертификат на игры.

✓ Любителю готовить можно подарить казан, набор шампуров или мангал, коптильню; варианты для квартиры — кофемашина, электрогриль, шашлычница.

✓ Путешественнику подойдет что-то из снаряжения, газовая зажигалка, термокружка или термос.

✓ Спортсмену очень кстати будет спортивная сумка, шейкер или удобная бутылка для воды, спортивные снаряды, фитнес-браслет.

✓ Любителю ухаживать за собой спокойно можете подарить электрическую зубную щётку, машинку для стрижки волос/бороды, аксессуары, парфюм.



✓ Самому хозяйственному дарите инструменты, перфоратор или дрель (а лучше просто сертификат в строительный магазин).

✓ Любителю электроники и любой техники безусловно понравятся такие подарки, как power bank или беспроводная зарядка для смартфонов. Или, может, фотоаппарат?

✓ Для тусовщика и завсегдатая вечеринок — мини-бар, настольные игры для веселой компании, подставка для вина, красивый набор стопок/бокалов, сертификат на дегустацию.

✓ А если мужчина любит сладкое или не мыслит жизни без кофе, то подойдут наборы со сладким наполнением. Можно заказать торт/пирожные с тематикой праздника, подарить кофе или чай экзотического сорта.

✓ Меломану — беспроводная колонка, музыкальный инструмент, наушники.

✓ Рыболову/охотнику дарите сумку для рыболовных снастей, костюм для рыбалки, охотнику же — сертификат в оружейный магазин, маскировочный костюм, сумку для патронов.

Валерия Сукорская рекомендует обратить внимание на необычные подарки, которые подойдут практически всем мужчинам:

✓ Картина на холсте (возможно, с военной тематикой).



✓ Подарочный набор с любимой едой или напитками, предметами быта, интерьера.

✓ Набор с армейской едой (сухпаек) — чтобы те, кто служил, вспомнили армейские годы и ещё раз попробовали то, что когда-то казалось таким вкусным.

✓ Подарочный сертификат: поход в баньку (с веником и друзьями), спа, экстремальное вождение, серфинг, катание на снегоходах, стрельба из лука/оружия, сертификат на мастер-класс по приготовлению еды или изготовлению сувениров, полет в аэротрубе.

✓ Совместные сертификаты (массаж, конные прогулки, спортивные, спа).

✓ Скретч-карта (100 важных дел, для путешествий, 100 фильмов).

Что касается моды, то сейчас в тренде подарки ручной работы, будь то портмоне из натуральной кожи, ремень, сумка. Еще можно посмотреть на съедобные мужские букеты — из колбасы, сыра, рыбы или раков.

Мужчины и цветы А вот «классические» букеты подойдут не всем. «Мужчины по-разному относятся к цветам. Кто-то воспринимает букеты с радостью, кто-то негативно, кто-то просто считает, что букет — женский подарок. Но если говорить про правила этикета и протокола, то цветы мужчинам дарят. Например, юбилярам или по случаю награждения. Например, во время церемонии вручения медалей «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» группе жителей блокадного Ленинград Сергей Викторович Лавров преподносил цветы, — сказала Наталья Дубинина. — Есть и традиция дарить цветы воинам, защищавшим отечество. Но дарить мужчинам букеты на 23 февраля я бы не стала».

«Чаще всего цветы дарят мужчинам-артистам и мужчинам-руководителям, спортсменам при награждении, преподавателям, — рассказала Юлия Останина, флорист-декоратор студии «Хочу цветов». — В классической флористике существует несколько видов мужского букета — все они, как правило, вертикальной формы». Важно выдержать строгую цветовую гамму: букет может состоять из белых, синих, красных или желтых цветов, а розовых и персиковых стоит избегать.

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«Руководителям лучше дарить круглые цветочные букеты с экзотическими, статусными цветами, такими, как орхидея, антуриум, стрелиция, — порекомендовала Юлия Останина. — Артистам предпочтительны цветы ярких желтых или оранжевых оттенков, а также уместны белые. Ну а любимому человеку можно собрать гастрономический букет».

Кроме вполне материальных подарков, которые можно купить, есть и вариант самодельных.

«Все чаще популярными становится видео- и аудиопоздравления, например запись личной песни, клипа, некоторые заказывают стихотворения, — перечислила Валерия Сукорская. — Упор делается на творчество, чувства и стиль/тематику праздника. Многие заказывают шарики домой, покупают торт, а некоторые даже нанимают аниматоров на праздник, собирают компанию из друзей-сослуживцев».



«Самый лучший и удачный — желанный подарок! — напомнила специалист по светскому, деловому и семейному этикету Виктория Ромащенко. — По нему можно определить отношения между дарителем и получателем. Так что, отталкиваясь от того, какой градус официальности присутствует в отношениях, можно либо угадать и угодить, либо… попытать счастья в другой раз. Вот чего дарить не надо точно, так это предметов из той сферы, к которой у вашего избранника нет интереса».

А еще этикет — это дуэт красоты и удобства, поэтому все удобное должно быть эстетичным, а вся красота — максимально комфортной, считает Виктория Ромащенко. Она предлагает не забывать, что в случае затруднений с выбором всегда существует «классика» — портмоне и ремни, блокноты, элегантные зонты, мужские косметички для путешествий, книги, связанные с увлечением, винные аксессуары, наборы бокалов, стопперы для книг.

Как вручить?

Валерия предлагает несколько интересных способов вручения — или подарить утром с военными и армейскими песнями и плясками, или устроить квест по дому с поиском подарка. Если вы дарите сертификат-эмоцию, можно, ничего не сказав, приехать на место и непосредственно там вручить и сразу использовать подарок по назначению (полет в аэротрубе, катание на собачьих упряжках). Если же вы не готовы к танцам, песням и драйву, попробуйте удивить спутника жизни оригинальной упаковкой подарка — например, купить несколько коробок и спрятать презент во внутренней.

«Ещё встречаются в интернет-магазинах необычные своей глупостью коробки с несуществующими товарами. Очень забавно вручить такую коробку, а подарок внутри будет совершенно другим», — порекомендовала гифт-консультант.

Отцу, брату и другим близким родственникам

Выбирая подарок родне, можно смело пользоваться списками, размещенными выше, а чек-лист для отца Валерия Сукорская дополнила вот такими вариантами:

✓ Полезный девайс для дома — например, увлажнитель.

✓ Товары для улучшения здоровья, такие, как массажёр, солевая лампа, спортивное домашнее снаряжение.

✓ Предметы для отдыха — гамак, теплый плед или халат, тапочки с подогревом, кресло-качалка.

«Подарки родственникам относятся к группе личных подарков. К таким можно отнести туалетную воду, одежду (перчатки, шарфы, галстуки) — при условии, что вы хорошо знаете вкус одариваемого и в ваших отношениях такие подарки являются приемлемыми», — объяснила Наталья Дубинина.

Как вручить?

Обязательно красиво упаковать — в подарочный пакет или оберточную бумагу. «Стоит обратить внимание на принты. Они не должны быть подчеркнуто женскими», — предостерегла Наталья Дубинина.

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