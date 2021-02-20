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В Испании задержаны участники банды, заставлявшие россиянок заниматься проституцией. Пандемия их не остановила

Полиция Испании ликвидировала группировку, заставлявшую девушек из России и Польши заниматься проституцией. Об этом 20 февраля сообщили в МВД королевства.

«Сотрудники Национальной полиции в ходе совместной операции с Европолом ликвидировали транснациональную преступную организацию, которая занималась торговлей женщинами из России и Польши для их сексуальной эксплуатации», — говорится в сообщении.

Группировка, как уточнили в полиции, базировалась в испанских провинциях Аликанте и Валенсия. При этом у нее были филиалы в Германии, Великобритании, Польше, России и на Украине. Участники банды предоставляли девушкам фальшивые справки для выезда из их родных стран, несмотря на пандемию. По делу задержаны 17 человек, трое из них арестованы.

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Комментарии (1)

hal9000
Фигасе такие апартаменты на возвышенности с бассейном...трудно конечно установить источник доходов у таких товарищей..))
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