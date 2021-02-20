Полиция Испании ликвидировала группировку, заставлявшую девушек из России и Польши заниматься проституцией. Об этом 20 февраля сообщили в МВД королевства.
«Сотрудники Национальной полиции в ходе совместной операции с Европолом ликвидировали транснациональную преступную организацию, которая занималась торговлей женщинами из России и Польши для их сексуальной эксплуатации», — говорится в сообщении.
🚩Detenidas 17 personas pertenecientes a una red transnacional dedicada a la explotación sexual de mujeres— Policía Nacional (@policia) February 20, 2021
Estaban asentados en #Alicante y #Valencia, con ramificaciones en #Polonia, #Alemania, #ReinoUnido, #Ucrania y #Rusia
Operación de @policia en coordinación con @Europol pic.twitter.com/Wi2CEHKSYJ
Группировка, как уточнили в полиции, базировалась в испанских провинциях Аликанте и Валенсия. При этом у нее были филиалы в Германии, Великобритании, Польше, России и на Украине. Участники банды предоставляли девушкам фальшивые справки для выезда из их родных стран, несмотря на пандемию. По делу задержаны 17 человек, трое из них арестованы.