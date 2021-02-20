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У почти трети людей, легко переболевших коронавирусом, симптомы проявляются и спустя несколько месяцев

Около 30% людей, перенесших COVID-19 в легкой форме, спустя несколько месяцев после излечения по-прежнему испытывают на себе ряд симптомов. Об этом 20 февраля сообщается в статье Университета Вашингтона.

Наблюдение за пациентами проводилось на территории США. Среди тех, у кого сохраняются симптомы, 14% пожаловались на утомляемость, ещё столько же рассказали, что до сих пор в полной мере не ощущают запахи или вкус еды. Некоторые опрошенные (2%) сообщили о периодическом помутнении сознания.

В исследовании принимали участие 177 человек, у которых ранее был подтверждён коронавирус. Эти больные не были госпитализированы, так как испытывали незначительные симптомы.

По данным портала Worldometers, в мире с начала пандемии выявили свыше 111 млн случаев коронавируса, около 2,4 млн пациентов умерли.

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Комментарии (4)

old_rat
п.с. повторно требую под статьями установить лайки и дизлайки, чтобы не читать всякую хрень.
old_rat
177 человек - это что за выборка? Зачем Фъ это публикует? 2% (4 человека) испытывали помутнение сознания, так может тупо с бодуна.
Фъ, большая просьба, когда в выборке будет хотя бы на три нолика испытуемых больше, тогда и публикуйте "научные исследования".
Агроном аэродрома
Беспокоюсь штото за "переболевших в лёгкой форме" Депутатов Государственной Думы в объёме не мене двух третей от списочной численности...
Или "это другое"?
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