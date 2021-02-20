У почти трети людей, легко переболевших коронавирусом, симптомы проявляются и спустя несколько месяцев

Около 30% людей, перенесших COVID-19 в легкой форме, спустя несколько месяцев после излечения по-прежнему испытывают на себе ряд симптомов. Об этом 20 февраля сообщается в статье Университета Вашингтона.



Наблюдение за пациентами проводилось на территории США. Среди тех, у кого сохраняются симптомы, 14% пожаловались на утомляемость, ещё столько же рассказали, что до сих пор в полной мере не ощущают запахи или вкус еды. Некоторые опрошенные (2%) сообщили о периодическом помутнении сознания.



В исследовании принимали участие 177 человек, у которых ранее был подтверждён коронавирус. Эти больные не были госпитализированы, так как испытывали незначительные симптомы.

