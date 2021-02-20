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Под Волховом грузовик с прицепом смял «Оду». Погибли двое

Полиция проводит проверку по факту ДТП в Волховском районе, где грузовик подмял под себя легковую. В аварии погибли два человека, сообщает 20 февраля ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

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По данным пресс-службы главка, столкновение произошло в субботу около 18:40 на дороге «Волхов-Кисельня—Черноушево» в Волховском районе.

«33-летний водитель, управляя грузовым автомобилем «Мерседес» с прицепом, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем «Иж Ода», под управлением женщины. В результате ДТП водитель и 43-летний пассажир легковой скончались», — сообщает пресс-служба главка полиции.

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Комментарии (2)

263836471
"Ода" достаточно хлипкий автомобиль, да и сколько лет ему уже было... Конечно, вообще не всякий легковой спасёт своего владельца от грузовика, но всё же иногда лучше "хорошо идти, чем плохо ехать"...
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