Полиция проводит проверку по факту ДТП в Волховском районе, где грузовик подмял под себя легковую. В аварии погибли два человека, сообщает 20 февраля ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
По данным пресс-службы главка, столкновение произошло в субботу около 18:40 на дороге «Волхов-Кисельня—Черноушево» в Волховском районе.
«33-летний водитель, управляя грузовым автомобилем «Мерседес» с прицепом, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем «Иж Ода», под управлением женщины. В результате ДТП водитель и 43-летний пассажир легковой скончались», — сообщает пресс-служба главка полиции.