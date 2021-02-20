МВД разработало порядок доставления выпивших в вытрезвители. Забрать смогут прямо из квартиры

«Необходимость разработки проекта приказа МВД России обусловлена внесением <...> изменений в федеральный закон от 7 февраля 2011 года «О полиции» в части наделения сотрудников полиции правом доставлять лиц, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, в специализированные организации в случаях, предусмотренных этим законом», — говорится в документе.

Министерство внутренних дел разработало порядок доставления выпивших граждан в медицинские вытрезвители и служебные помещения подразделений полиции. Проект приказа опубликован 20 февраля на портале проектов нормативных правовых актов.

Теперь сотрудники МВД смогут доставлять пьяных лиц в медвытрезвители или в отделы полиции. Причем попасть в вытрезвитель можно будет прямо из дома, «если есть основания полагать, что они могут причинить вред жизни и здоровью граждан, нанести ущерб имуществу, по письменному заявлению граждан, находящихся совместно с ними в жилище».



В декабре минувшего года Госдума приняла федеральный закон, возродивший систему медицинских вытрезвителей. Правила деятельности таких спецорганизаций, в том числе конкретные виды помощи, поручили утвердить Минздраву, Минтруду и МВД. Создавать вытрезвители планируется как государственно-частные и муниципально-частные партнёрства.