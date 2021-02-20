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На Троицком и Литейном мостах пробки: участник массового ДТП запрыгнул на разделитель

Пик транспортной активности петербуржцев в рабочую субботу, 20 февраля, сдвинулся по времени. Утром загруженность дороги, по данным «Яндекса», оказалась ниже обычного (максимум 5 баллов), а днём и вечером — выше (5 и 8 баллов, в обоих случаях на 1 балл выше нормы).

В 21:00 час пробок в Петербурге мало — «зелёные» 3 балла. В центре города затруднён подъезд к площади Восстания со всех сторон, а также движение по Троицкому и Литейному мосту в направлении центра. Как сообщают читатели «Фонтанки», на Троицком мосту произошло массовое ДТП: столкнулись три автомобиля и трамвай. Одна легковушка залетела «пузом» на разделитель, пишет Telegram-канал «Мегаполис». На съезде с Литейного моста, по данным пользователей «Яндекса», тоже ДТП.

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На площади Александра Невского в вечерний час пик движение тормозило столкновение снегоуборщика и легковушки. «Сейчас не мешают, а вот в 17:45 ой, как мешали», — пишут в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

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Это как минимум второе за день ДТП с дорожной техникой. Утром на Тихорецком проспекте была пробка из-за того, что маршрутка врезалась в уборочный трактор.

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