«У меня рука не повернется купить Tesla». Олег Тиньков раскритиковал финансовые показатели компании

Банкир Олег Тиньков признался, что не понимает инвесторов, которые покупают акции компании Tesla с ее финансовыми показателями. Он призвал быть аккуратнее с «перекупленными» ценными бумагами и предупредил о коррекции.
«У меня рука не повернется (имеется в виду «не поднимется» — Прим. ред.) купить «Теслу», — заявил Тиньков во время обсуждения в Clubhouse 20 февраля. Он признался, что не понимает, как можно покупать дорогостоящие акции компаний, вроде Tesla, которая до 2020 года ни разу не демонстрировала прибыль. При этом банкир назвал Илона Маска гением, а продукцию автопроизводителя прекрасными машинами. Он посоветовал инвесторам быть аккуратнее с подобными бумагами и предостерег их о неизбежной коррекции на рынке.
«Я верю в компании, которые зарабатывают чистую прибыль и платят дивиденды», — сказал банкир. Поэтому ему более понятно поведение инвесторов, которые вкладывают деньги в прибыльные российские компании, а также выбирают более стабильные облигации.
Тиньков отметил, что он не считает себя инвестором, и единственные бумаги в его портфеле — это акции его собственной компании TСS Group (владеет «Тинькофф Банком»), которые предприниматель не собирается продавать в ближайшее время.