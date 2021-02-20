«У меня рука не повернется купить Tesla». Олег Тиньков раскритиковал финансовые показатели компании

Банкир Олег Тиньков признался, что не понимает инвесторов, которые покупают акции компании Tesla с ее финансовыми показателями. Он призвал быть аккуратнее с «перекупленными» ценными бумагами и предупредил о коррекции.

«У меня рука не повернется (имеется в виду «не поднимется» — Прим. ред.) купить «Теслу», — заявил Тиньков во время обсуждения в Clubhouse 20 февраля. Он признался, что не понимает, как можно покупать дорогостоящие акции компаний, вроде Tesla, которая до 2020 года ни разу не демонстрировала прибыль. При этом банкир назвал Илона Маска гением, а продукцию автопроизводителя прекрасными машинами. Он посоветовал инвесторам быть аккуратнее с подобными бумагами и предостерег их о неизбежной коррекции на рынке.