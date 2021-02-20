WhatsApp обещает ограничить пользователей, которые не примут обновлённую политику

Мессенджер WhatsApp планирует ограничить возможности пользования своим приложением тем, кто до 15 мая не примет обновлённую политику мессенджера. В соответствии с этой политикой пользователи должны делиться данными с социальной сетью Facebook.

«Если к этому времени вы их не примете, WhatsApp не удалит ваш аккаунт, однако функциональность вашего аккаунта WhatsApp будет ограничена до принятия изменений. В течение короткого периода времени вы сможете получать звонки и уведомления, но не сможете читать и отправлять сообщения в приложении», — цитирует 20 февраля ТАСС сообщение технической поддержки сервиса.