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WhatsApp обещает ограничить пользователей, которые не примут обновлённую политику

Мессенджер WhatsApp планирует ограничить возможности пользования своим приложением тем, кто до 15 мая не примет обновлённую политику мессенджера. В соответствии с этой политикой пользователи должны делиться данными с социальной сетью Facebook.

«Если к этому времени вы их не примете, WhatsApp не удалит ваш аккаунт, однако функциональность вашего аккаунта WhatsApp будет ограничена до принятия изменений. В течение короткого периода времени вы сможете получать звонки и уведомления, но не сможете читать и отправлять сообщения в приложении», — цитирует 20 февраля ТАСС сообщение технической поддержки сервиса.

По данным TechCrunch, неактивные аккаунты пользователей будут полностью удалены через 120 дней с момента последнего использования приложения.

Ранее WhatsApp обновил пользовательское соглашение, обязав всех, кто его использует, делиться данными с Facebook. В частности, компания получит сведения о номерах телефонов, транзакциях и IP-адресах пользователей. Этот шаг подвергся резкой критике экспертов и пользователей во многих странах. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров выразил мнение, что новая политика WhatsApp привела к ускорению массового перехода пользователей в Telegram.

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Комментарии (10)

AP-SPb
Лучше пусть из Вацапа утекает в Фейсбук и амеровские спецслужбы, чем из Телеги копии всех переписок и записи всех разговоров в нашу контору :) По большому счету црушникам на большинство наших граждан и их мелкие бытовые секретики плевать с высокой колокольни. А вот чем и когда аукнется слив из Телеги нашим или из Вайбера братьям-белоруссам (тож считай нашим) Бог его знает.
Piter Russo
Тем кому нужна анонимность ни ватс-ап ни телеграммом не пользуются.
Oleg_I
Мне так смешно, когда товарищ Дуров, у которого, я напомню, любой общий чат по умолчанию не зашифрован вообще никак, критикует Whatapp, у которой все переписки зашифрованы от начала и до конца, но передаются некие метаданные, на что Whatsapp идет под давлением правительства США. Дырявый Дуров, я уверен, уже неоднократно награжден медальками ФСБ.
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