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Идеально круглый «глаз» в небе видели в Петербурге на закате

В субботу, 20 февраля, небо над Петербургом было почти полностью затянуто облаками, но несколько раз выглядывало солнце. А один их таких «выходов на сцену» сопровождался редким атмосферным явлением — гало.

Фото: Владислав Васильев / Неизданное | Санкт-Петербург
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Почти полный круг вокруг солнца наблюдали на закате в Купчино, только снизу его срезал горизонт. Кадры очевидца Владислава опубликованы в группе «Неизданное | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Сегодняшний день оказался богат на небесные явления. Ночью в Ленинградской области и соседних регионах любовались очень ярким северным сиянием.

Фото: Владислав Васильев / Неизданное | Санкт-Петербург

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Комментарии (1)

Вячеслав Рогожин
Как показывает практика последних лет, редким данное явление не назовешь...
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