В субботу, 20 февраля, небо над Петербургом было почти полностью затянуто облаками, но несколько раз выглядывало солнце. А один их таких «выходов на сцену» сопровождался редким атмосферным явлением — гало.
Почти полный круг вокруг солнца наблюдали на закате в Купчино, только снизу его срезал горизонт. Кадры очевидца Владислава опубликованы в группе «Неизданное | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
Сегодняшний день оказался богат на небесные явления. Ночью в Ленинградской области и соседних регионах любовались очень ярким северным сиянием.