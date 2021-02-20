В ЗВО рассказали, где и когда ждать праздничный салют в честь Дня защитника Отечества

Праздничные залпы салюта прогремят в Петербурге в честь Дня защитника Отечества, в небе раскроются 1,5 тысячи разноцветных фейерверков. Об этом «Фонтанке» 20 февраля рассказали в пресс-службе ЗВО.

Место запуска традиционное — Петропавловская крепость. Начало действа запланировано на девять часов вечера. «Из орудий будут выпущены 30 салютных залпов, их дополнят полторы тысячи фейерверков», — сообщили «Фонтанке» в ЗВО.

В Москве отдельный салютный дивизион ЗВО готовится дать салют в виде триколора. Точки запуска будут размещены на Лужнецкой набережной, Поклонной горе, в парке ВДНХ.