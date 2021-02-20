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В ЗВО рассказали, где и когда ждать праздничный салют в честь Дня защитника Отечества

Праздничные залпы салюта прогремят в Петербурге в честь Дня защитника Отечества, в небе раскроются 1,5 тысячи разноцветных фейерверков. Об этом «Фонтанке» 20 февраля рассказали в пресс-службе ЗВО.

Место запуска традиционное — Петропавловская крепость. Начало действа запланировано на девять часов вечера. «Из орудий будут выпущены 30 салютных залпов, их дополнят полторы тысячи фейерверков», — сообщили «Фонтанке» в ЗВО.

В Москве отдельный салютный дивизион ЗВО готовится дать салют в виде триколора. Точки запуска будут размещены на Лужнецкой набережной, Поклонной горе, в парке ВДНХ.

23 февраля в России отмечается День защитника Отечества. Праздник зародился еще в СССР, тогда 23 февраля ежегодно отмечался как всенародный праздник — День Советской Армии и Военно-морского флота. После того, как распался СССР, праздник по-прежнему продолжают отмечать в ряде стран СНГ.

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Комментарии (6)

Sinilga
Раньше был День Советской армии и Военно-морского флота. Поздравляли всех, кто служил в армии и на флоте, поздравляли ветеранов ВОВ.
В настоящее время Защитники Отечества - политические заключенные.
А кому собираются салютовать сейчас? Вертухаям?
odpetrograd
Во сколько салют, можно уточчникть??? В 20 в 21 или в 22?
Савва Морозов
23 февраля в виде триколора - кто там победил в 1918, якобы под Нарвой?!
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