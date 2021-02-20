Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







В этом сезоне Кубок России разыгрывается по новом схеме. Клубы, участвующие в еврокубках, присоединяются к турниру лишь на стадии 1/8 финала. «Арсенал» отыграл два матча на групповом этапе, дважды обыграл по пенальти «Сокол» и «Текстильщик» и вышел в плей-офф на петербургский клуб. «Зенит» только включился в турнир.

К возобновлению сезона «Зенит» подошел с россыпью травм. От мышечных повреждений продолжают восстанавливаться Сердар Азмун и Себастьян Дриусси, Вильмар Барриос — на карантине после положительного теста на короновирус, сданного на сборах в Эмиратах, Дуглас Сантос оказался вне заявки на матч из-за «функциональных причин», Малком также травмирован. Запас у петербургского клуба оказался выдающийся: из 12 игроков скамейки опытными футболистами можно назвать только Александра Ерохина и Михаила Кержакова. Остальные 10 — недавние выпускники академии клуба на улице Верности.



С учетом травм стартовый состав на матч у «Зенита» получился одновременно безальтернативным и сильнейшим. Андрей Лунев в воротах, Юрий Жирков, Ярослав Ракицкий, Деян Ловрен, Вячеслав Караваев в обороне, в полузащите Далер Кузяев, Магомед Оздоев, Андрей Мостовой, Алексей Сутормин, Вендел, в нападении Артем Дзюба, для которого этот матч стал 200 в футболке «Зенита».

«Арсенал» по сути забил себе сам. После подачи углового на 19 минуте вратарь туляков Артур Нигматуллин выронил мяч из рук и Кузяев аккуратно подставил ногу. Нигматуллин громко кричал на арбитра матча Станислава Васильева, но винить в пропущенном голе голкипер мог только себя.

Вираж на первое взятие ворот в официальном футбольном 2021 году ответил классикой: «Оп, давай-давай, доминируй, унижай». С доминированием откровенно не вышло.

На 24 минуте Васильев назначил штрафной удар после нарушение Ракицкого. С трибуны фол показался неочевидным, но Васильев думал иначе, более того, Ракицкий в этом эпизоде даже получил желтую карточку. После хитрого розыгрыша удар Кирилла Панченко благодаря рикошету от Оздоева достиг цели — 1:1. Эксперт канала «Матч ТВ», экс-игрок «Зенита» Владимир Быстров в ложе иронично закричал: «Выпускайте Чибисова!» (имея в виду молодого футболиста Сергея Чибисова, оказавшегося в запасе).



На 35 минуте гости получили право на пенальти. После подачи с правого фланга великолепно играющий головой Евгений Луценко пробил мимо потерявшего ворота Лунева. Мяч попал в перекладину, отскочил в тело Ловрена. Оказалось, что не просто в тело — в руку. Несмотря на дежурные протесты игроков «Зенита» главный судья был непреклонен. Экс-капитан «Зенита» Владислав Радимов написал в Twitter: «Можете меня расстреливать, но пенальти за касание мяча руки Ловрена ставить нельзя».

Интересная деталь: непосредственно перед ударом Васильев заставил Лунева встать на линию, тогда как голкипер стоял в площади ворот, не нарушая правил. Роберт Буаэр с точки был точен и вывел «Арсенал» вперед. До перерыва счет не изменился.



Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







На второй тайм «Зенит» вышел без замен. На 47 минуте Караваев с левой ноги из удобной позиции пробил сильно выше ворот. Сутормин через 5 минут не смог обработать мяч в штрафной гостей. «Арсенал» тем временем чуть не забил третий. Было видно, что для петербургского клуба это действительно первый официальный матч в 2021 году: игроки зачастую не понимали друг друга в простых ситуациях, Оздоев резко «пихал» Жиркову, Караваев демонстративно выражал недовольство решением Сутормина в одном из эпизодов.



В середине второго тайма диктор стадиона Константин Анисимов объявил официальную явку: 18 463 болельщика пришли посмотреть кубковый матч. Есть подозрение, что особого удовольствия от первого часа футбола они не получили.

За 20 минут до конца основного времени тренеры начали парад замен: у «Арсенала» вышел Игорь Горбатенко, у «Зенита» — Данил Круговой и Станислав Крапухин (вместо Кузяева и Жиркова). Показалось, что петербургский клуб перешел на игру в трех защитников. И тут же пропустил третий: Луценко вышел один на один и четко реализовал выход. Васильев взял паузу на консультацию с коллегами, отвечающими за видеоповторы, и гол-таки отменил — Луценко оказался в положении вне игры. На 81 минуте Семак сделал третью замену: вместо Мостового на поле вышел джокер осенних матчей Александр Ерохин. Уже в компенсированное время Ерохин мог сравнивать счет в матче, но его удар головой после подачи с фланга пришелся не в створ.

Надо признать, «Зенит» категорически не заслуживал перевода матча в экстра-таймы, даже если бы они оставались в регламенте (новый предусматривает немедленное пробитие серии пенальти). Если бы не ошибка Нигматуллина, то было непонятно, как в целом петербургский клуб собирался не то чтобы выигрывать, забивать. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в присущей ему манере аккуратно обошел острые моменты: «К сожалению, за наши ошибки нас в первом тайме наказали. Во втором тайме старались, но, к сожалению, до забитого мяча так и не довели. Отсюда такой результат». Про игру верхом Семак ответил так: «Надо использовать лучшие качества игроков. Дзюбе и Крапухину удобнее играть так. Мы не только играем верхом. Во втором тайме был хороший момент у Караваева после хорошей комбинации Жиркова и Сутормина. Когда позволяет пространство играть низом, это происходит. Когда команда обороняется низко, фланговые передачи — один из способов создавать остроту и забивать».



Руководитель «Арсенала» Гурам Аджоев после игры был в хорошем настроении: «Мало кто верил в нас перед этой игрой, но ребята не зря работали и терпели на сборах. Благодарен команде за этот матч, преподнесли отличный подарок и себе, и болельщикам ко Дню защитника Отечества».

Федор Погорелов, «Фонтанка.ру»