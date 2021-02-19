Купить квартиру со смартфона. Пошаговая инструкция

К интересным выводам пришли в «Яндексе»*, анализируя отечественный сектор электронной коммерции в 2020 году. Каждый второй (!) городской житель России в возрасте от 16 до 55 лет совершает покупки в Сети, делая это не реже двух раз в год. В Петербурге активность пользователей онлайн-магазинов выше, чем в среднем по стране. 82% потребителей занимаются интернет-шопингом минимум раз в месяц, 29% — минимум раз в неделю.



В дистанционном формате петербуржцев привлекает возможность сравнивать предложения разных продавцов, экономить время и силы. Важна и личная безопасность в период пандемии. 44% онлайн-покупок совершается со смартфонов и планшетов, 54% — с компьютеров. Для шопинга чаще используются приложения магазинов, а не их сайты (58% против 37%).



Самые популярные покупки онлайн: одежда и обувь, смартфоны и планшеты, косметика, продукты, игрушки и товары для хобби.

