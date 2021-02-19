Купить квартиру со смартфона. Пошаговая инструкция

Что россияне покупают дистанционно?
К интересным выводам пришли в «Яндексе»*, анализируя отечественный сектор электронной коммерции в 2020 году. Каждый второй (!) городской житель России в возрасте от 16 до 55 лет совершает покупки в Сети, делая это не реже двух раз в год. В Петербурге активность пользователей онлайн-магазинов выше, чем в среднем по стране. 82% потребителей занимаются интернет-шопингом минимум раз в месяц, 29% — минимум раз в неделю.
В дистанционном формате петербуржцев привлекает возможность сравнивать предложения разных продавцов, экономить время и силы. Важна и личная безопасность в период пандемии. 44% онлайн-покупок совершается со смартфонов и планшетов, 54% — с компьютеров. Для шопинга чаще используются приложения магазинов, а не их сайты (58% против 37%).
Самые популярные покупки онлайн: одежда и обувь, смартфоны и планшеты, косметика, продукты, игрушки и товары для хобби.
А как приобрести квартиру онлайн?
Непредсказуемый 2020 год стал весомым поводом для крупнейших застройщиков и агентств Петербурга разработать условия покупки квартиры онлайн «под ключ»: от выбора объекта до дистанционного подписания и регистрации договора. Например, один из ведущих брокеров города «Петербургская Недвижимость» обновил мобильное приложение, максимально адаптировав его для дистанционной покупки квартиры. Его скачали уже более 20 тысяч пользователей. А в феврале этого года приложение «Петербургской Недвижимости» получило награду «Золотое приложение» от Ассоциации электронных коммуникаций в номинации «Приложение для девелоперской или строительной компании». Объясним, как выбрать и приобрести квадратные метры онлайн на его примере.
Как начать работу с приложением?
Приложение «Петербургской Недвижимости» доступно в магазинах Google Play и App Store. После его установки рекомендуем зарегистрироваться в личном кабинете. Для этого потребуется ввести краткие данные о себе и пройти аутентификацию через SMS. Пароль предложит система безопасности приложения и отправит его на телефон пользователя. Сервис доступен и без регистрации, но именно личный кабинет позволит увидеть актуальные цены и предложения, забронировать квартиру и внести оплату.
В базе данных приложения — более 135 ЖК. Чтобы найти в этом списке именно то, что нужно, на первом экране пользователю предлагают несколько фильтров: местонахождение дома (метро, район), тип квартиры (от студии до многокомнатных), стоимость, площадь, год сдачи. Есть также набор дополнительных параметров для более быстрого поиска.
Например, мы ищем однокомнатную квартиру в Московском районе. Система представит 15 жилых комплексов. На карточке каждого — фото и главная информация: минимальная стоимость, год сдачи, ближайшая станция метро и время в пути до нее. И, что очень важно, — количество квартир, доступных для покупки. Настройки фильтров и результаты поиска можно сохранить одним кликом: опция работает как корзина в интернет-магазине. Ссылкой на выбранные квартиры удобно делиться с друзьями и родными в любом мессенджере. В целом меню и интерфейс интуитивно понятны: здесь нет лишних кнопок и отвлекающей рекламы.
Кажется, я нашел дом мечты. Что дальше?
Например, наш выбор остановился на малоэтажном комплексе «Зеленый квартал на Пулковских высотах» от Setl Group. Это дома высотой всего 4 этажа с мансардой и террасами. Квартал располагается на Пулковском шоссе, в престижном Московском районе. Продуманное благоустройство общественных зон и зеленых пространств девелопер называет главным преимуществом проекта: территорию украсят три сада (яблоневый, вишневый и сиреневый), площадь с еловым сквером и аллеи общей протяженностью до 1,5 км.
«Природная» стилистика концепции прослеживается в лаконичных фасадах и в оформлении холлов. Представленная квартирография — от студий до трехкомнатных. Есть авторские, нестандартные варианты: студия с панорамным окном и большой террасой, евродвушка с мансардой и потолком в 3 м, большая трехкомнатная с мастер-спальней.
Помимо подробного описания система также предложит ознакомиться с вариантами меблировки и минимальными ставками по ипотеке от разных банков. Кстати, в «Зеленом квартале» уже сдана в эксплуатацию первая очередь. Стоит отметить, что холдинг Setl Group традиционно стал первым в Петербурге по объему ввода жилья в 2020 году и занял второе место в России, поднявшись на одну строчку в рейтинге на сайте Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ). В прошлом году Setl Group ввел в эксплуатацию более 709 тыс. кв. м продаваемой жилой площади, что на 171 тыс. кв. м превосходит результат застройщика, расположившегося на третьей строчке**.
Подробнее ознакомиться с ходом строительства можно также в приложении. К фотоотчетам прилагаются тексты с описанием выполненных работ в течение каждого месяца строительства.
Можно ли увидеть дом и район в режиме онлайн? Гугл-карты уже устарели…
Конечно. Почти для каждого объекта доступна 3D-панорама. Она поможет увидеть, где расположен жилой комплекс и что находится рядом с ним. Для самых любопытных в коммерческих объектах даже указан режим работы. Можно представить, как после работы забегаете в любимую кондитерскую за вкуснейшим эклером. Открывайте панорамы и «гуляйте» по району, в котором, возможно, скоро будете жить.
В моей корзине уже десятки квартир, как найти и выбрать ту самую?
Чтобы выбрать идеальный вариант из множества понравившихся, можно воспользоваться опцией сравнения жилых комплексов. На изображении дома в правом верхнем углу есть круглый значок. Его необходимо нажать, чтобы добавить комплекс к сравнению. Когда вы таким образом выберете несколько вариантов, в личном кабинете сформируется сравнительная таблица с параметрами — застройщик, срок сдачи, тип дома, этажность и т.д. Если нет времени на кропотливый анализ, систему можно настроить так, чтобы она показала только различающиеся параметры.
Квартиру я нашел, но могу купить ее только в ипотеку. Мне нужно идти в банк?
Вовсе нет. В приложении есть возможность подать единую заявку на ипотеку в банки-партнеры «Петербургской Недвижимости». Их более 30: вы сможете выбрать оптимальную для вас программу. Пока ждете одобрения, посчитайте приблизительный ежемесячный платеж на ипотечном калькуляторе в том же разделе.
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Ок. Я готов купить квартиру онлайн. Что для этого нужно?
Для начала — забронировать, чтобы зафиксировать квартиру и ее стоимость. В корзине нужно выбрать объект, на котором вы остановились, и нажать кнопку «забронировать». После этого — ознакомиться с условиями бронирования и правилами возврата залога, указать предпочтительный способ оплаты недвижимости. Затем ввести паспортные данные для создания электронного залогового соглашения, подтверждающего бронирование конкретной квартиры. Подписать документ — значит, ввести SMS-код, который система пришлет на указанный номер телефона. Финальный этап — оплата залога в размере 20 000 рублей (для типового жилья). Вы сможете оплатить его дистанционно банковской картой или при помощи Apple Pay. После этого квартира будет забронирована сроком на одну неделю (10 рабочих дней при ипотеке).
Залог? Зачем он нужен?
Оплата залога необходима для бронирования квартиры. Он полностью возвращается вам после подписания договора на покупку жилья и открытия специального счета в банке — аккредитива. Уведомление о возможности возвратить сумму залога появится в личном кабинете. Вернуть деньги можно также онлайн на сайте.
Квартира забронирована. Что дальше?
После бронирования менеджер назначит дату подписания договора, который предварительно отправят вам на электронную почту для ознакомления. Затем для вас бесплатно*** оформят электронную цифровую подпись, которой можно заверить договор дистанционно и зарегистрировать его в Росреестре. Все этапы занимают всего несколько дней. После этого вас можно будет поздравить с покупкой новой современной квартиры в Петербурге.
А вы бы купили квартиру дистанционно?
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Справочная информация
Материал подготовлен специально для ООО «ЦРП «Петербургская Недвижимость».
ЖК «Зеленый квартал на Пулковских высотах»: застройщик ООО «АРТ «Созидание». Ознакомиться с проектной декларацией в определенном законом порядке можно на сайте наш.дом.рф.
* Исследование организовали компании «Яндекс.Маркет» и GfK Rus в ноябре-декабре 2020 года. Телефонный опрос проводился среди жителей городов и поселков городского типа старше 16 лет.
** ТОП застройщиков РФ за 2020 год, по данным Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ)
*** Подробнее об условиях и процедуре читайте на сайте.