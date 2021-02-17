Полиция Петербурга просит помощи в поиске Есении Клименко и Ангелины Девялтовской. Подружки, 8 и 9 лет, пропали 17 февраля после того, как вышли от первой девочки, живущей в доме 25 по Красносельскому шоссе. Школьницы, по информации пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, пошли гулять, но перестали выходить на связь.



Приметы:

— Клименко Есения Александровна: на вид 8 лет, рост 130 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза карие. Одета в розовую куртку и шапку, черные джинсы, черные сапоги.