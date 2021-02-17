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Две девочки, 8 и 9 лет, пропали в Пушкинском районе. Полиция просит помощи в поиске

Полиция Петербурга просит помощи в поиске Есении Клименко и Ангелины Девялтовской. Подружки, 8 и 9 лет, пропали 17 февраля после того, как вышли от первой девочки, живущей в доме 25 по Красносельскому шоссе. Школьницы, по информации пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, пошли гулять, но перестали выходить на связь.

Приметы:

— Клименко Есения Александровна: на вид 8 лет, рост 130 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза карие. Одета в розовую куртку и шапку, черные джинсы, черные сапоги.

— Девялтовская Ангелина Романовна: на вид 9 лет, рост 130 см, худощавого телосложения, волосы светлые. Одета в синюю куртку и серую шапку с помпоном.

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Полиция просит граждан, обладающих какой-либо информацией о местонахождении школьниц, обращаться по телефонам: 573–18–90 или 102.

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Комментарии (4)

Bobr Dobr
Пидофффилы из Грибанала !
hal9000
Болтаются в парке...
Агроном аэродрома
Есения, Ангелина... Без намёков, если что...
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