Добровинский не смог восстановить свой адвокатский статус через суд, но сдаваться он не собирается

Хамовнический суд отказал в удовлетворении иска Александра Добровинского на решение адвокатской палаты Москвы о лишении его статуса на два года. Об этом информирует пресс-служба столичных судов.
«17 февраля по результатам рассмотрения искового заявления А. А. Добровинского к Адвокатской палате Москвы об отмене решения о лишении статуса адвоката Хамовническим районным судом Москвы вынесено решение об отказе в удовлетворении исковых требований», — говорится в сообщении.
Сам Добровинский сказал ТАСС, что будет обжаловать решение суда, так как на 100% уверен в своей правоте.
«Адвокат имеет право на выражение своей гражданской позиции, конечно, если она не нарушает никаких норм, а я их не нарушал. В любом случае, как я уже говорил, наличие или отсутствие статуса никак не влияет на мою работоспособность, мой ум и умение выигрывать дела и защищать интересы своих клиентов», — заявил он.
О лишении Добровинского адвокатского статуса стало известно в конце октября прошлого года. Причиной стало разглашение им адвокатской тайны, а точнее, информации о том, что ему предлагали защищать актера Михаила Ефремова. На процессе, напомним, Добровинский представлял интересы пострадавшей стороны.