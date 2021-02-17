Добровинский не смог восстановить свой адвокатский статус через суд, но сдаваться он не собирается

Хамовнический суд отказал в удовлетворении иска Александра Добровинского на решение адвокатской палаты Москвы о лишении его статуса на два года. Об этом информирует пресс-служба столичных судов.



«17 февраля по результатам рассмотрения искового заявления А. А. Добровинского к Адвокатской палате Москвы об отмене решения о лишении статуса адвоката Хамовническим районным судом Москвы вынесено решение об отказе в удовлетворении исковых требований», — говорится в сообщении.

Сам Добровинский сказал ТАСС, что будет обжаловать решение суда, так как на 100% уверен в своей правоте.