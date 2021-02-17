Эксперты объясняют спад заболеваемости COVID-19 в Петербурге не вакцинацией, а числом переболевших и морозами

Петербургские учёные ожидают третьей волны коронавируса, а вакцинация, по их мнению, на сегодняшний день не является главной причиной нынешнего снижения статистики, пишет РБК 17 февраля.

Завкафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии медицинского факультета СПбГУ профессор Алексей Яковлев сравнивает сценарий пандемии коронавируса с испанкой и потому считает, что «ее длительность может составить порядка трех лет, с цикличностью, характерной для гриппа».

Он также объяснил, почему в этот зимний сезон мало заболевших гриппом: «Вирусы конкурируют за нас друг с другом, и есть реалистичное предположение, что коронавирус победил грипп — и станет теперь нашим главным респираторным вирусом». По мнению Яковлева, число новых случаев идёт на спад «за счёт громадного числа переболевших», а не за счёт вакцинации. Учёные уже поняли цикличность эпидемии коронавируса и сейчас работают над сценариями, подразумевающими мутации и вакцинацию против новых вариантов. «Насколько человечество будет готово к вероятному третьему подъему заболеваемости — пока сказать почти невозможно», — считает профессор.