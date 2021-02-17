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Эксперты объясняют спад заболеваемости COVID-19 в Петербурге не вакцинацией, а числом переболевших и морозами

Петербургские учёные ожидают третьей волны коронавируса, а вакцинация, по их мнению, на сегодняшний день не является главной причиной нынешнего снижения статистики, пишет РБК 17 февраля.

Завкафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии медицинского факультета СПбГУ профессор Алексей Яковлев сравнивает сценарий пандемии коронавируса с испанкой и потому считает, что «ее длительность может составить порядка трех лет, с цикличностью, характерной для гриппа».

Он также объяснил, почему в этот зимний сезон мало заболевших гриппом: «Вирусы конкурируют за нас друг с другом, и есть реалистичное предположение, что коронавирус победил грипп — и станет теперь нашим главным респираторным вирусом». По мнению Яковлева, число новых случаев идёт на спад «за счёт громадного числа переболевших», а не за счёт вакцинации. Учёные уже поняли цикличность эпидемии коронавируса и сейчас работают над сценариями, подразумевающими мутации и вакцинацию против новых вариантов. «Насколько человечество будет готово к вероятному третьему подъему заболеваемости — пока сказать почти невозможно», — считает профессор.

Олег Глотов, заведующий Вирусологическим центром, начальник сектора клинико-генетических исследований СПб ГБУЗ «Городская больница № 40», оптимизма тоже не испытывает.

«Даже длительную передышку нельзя уверенно прогнозировать», — говорит он и называет три фактора, которые повышают вероятность третьей волны: новые, более контагиозные штаммы (хоть до Петербурга они пока не добрались), повторно болеющие коронавирусом (неизвестно, насколько вырастет их доля), а также погодными условиями (весной респираторные инфекции распространяются лучше). «Сейчас мы, вполне вероятно, наблюдаем спад эпидемического процесса, в большей степени связанный с морозами, чем с выработкой коллективного иммунитета», — поясняет Глотов.

Критическим периодом он называет конец апреля — май. «Если 27 мая мы выйдем на традиционные праздничные мероприятия — в спокойной ситуации, без эпидемического всплеска, — значит, третья волна нас миновала, как минимум до осени», — полагает специалист.

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Комментарии (3)

Вашъ Хозяинъ
Все верно, митинги никак не повлияли.
rastaman
Какое «громадное» число?
Теперь любое орз в ковид записываем? Прочие болезни вообще исчезли?
old_rat
Какая третья волна? В мае парад и вообще отмена масочного режима. Матвеенко сказала о_О
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