В коронавирусный 2020 год бюджет РФ недосчитался на 7,6% налогов. Подвели нефтяники

Поступления в консолидированный бюджет России в виде налогов в 2020 году снизились на 7,6% в сравнении с 2019 годом, сообщает 17 февраля ТАСС со ссылкой на данные ФНС России.

«2020 год не только изменил привычную жизнь, но и повлиял на налоговые поступления. В консолидированный бюджет Российской Федерации поступило 21,01 трлн рублей, что на 7,6% меньше 2019 года: в федеральный бюджет — 10,98 трлн рублей (минус 12,9%); в консолидированные бюджеты субъектов — 10,03 трлн рублей (минус 0,9%)», — цитирует издание пресс-службу ФНС.

Без учёта налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) поступления в консолидированный бюджет РФ составили 17,2 трлн рублей, что на 2,6 % больше показателя 2019 года. При этом НДС вырос на 0,3%, до 4,27 трлн рублей; налог на прибыль составил 4,02 трлн рублей (минус 11,6%); НДФЛ — 4,25 трлн рублей (плюс 7,5%). Сообщается также, что по итогам прошлого года объем совокупной задолженности сохранился на прежнем уровне. Показатель DTI (отношение долга к доходам) составил 6,5%. Глава ведомства на заседании заметил, что с начала 2021 года был отменен ЕНВД и «уже 99% налогоплательщиков, а это 1,3 млн ИП и организаций, перешли на другие системы налогообложения». Единый налог на вменённый доход (ЕНВД или «вменёнка») действовал до 1 января 2021 года. Вместо «вменёнки» субъектам малого и среднего бизнеса предложили перейти упрощенную (УСН), патентную (ПСН) системы налогообложения либо стать самозанятыми (НПД). Согласно поправкам к федеральному закону, срок подачи уведомления о переходе на УСН был продлён до 31 марта 2021 года.