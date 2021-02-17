В коронавирусный 2020 год бюджет РФ недосчитался на 7,6% налогов. Подвели нефтяники

Поступления в консолидированный бюджет России в виде налогов в 2020 году снизились на 7,6% в сравнении с 2019 годом, сообщает 17 февраля ТАСС со ссылкой на данные ФНС России.
«2020 год не только изменил привычную жизнь, но и повлиял на налоговые поступления. В консолидированный бюджет Российской Федерации поступило 21,01 трлн рублей, что на 7,6% меньше 2019 года: в федеральный бюджет — 10,98 трлн рублей (минус 12,9%); в консолидированные бюджеты субъектов — 10,03 трлн рублей (минус 0,9%)», — цитирует издание пресс-службу ФНС.
Без учёта налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) поступления в консолидированный бюджет РФ составили 17,2 трлн рублей, что на 2,6 % больше показателя 2019 года. При этом НДС вырос на 0,3%, до 4,27 трлн рублей; налог на прибыль составил 4,02 трлн рублей (минус 11,6%); НДФЛ — 4,25 трлн рублей (плюс 7,5%).
Сообщается также, что по итогам прошлого года объем совокупной задолженности сохранился на прежнем уровне. Показатель DTI (отношение долга к доходам) составил 6,5%.
Глава ведомства на заседании заметил, что с начала 2021 года был отменен ЕНВД и «уже 99% налогоплательщиков, а это 1,3 млн ИП и организаций, перешли на другие системы налогообложения».
Единый налог на вменённый доход (ЕНВД или «вменёнка») действовал до 1 января 2021 года. Вместо «вменёнки» субъектам малого и среднего бизнеса предложили перейти упрощенную (УСН), патентную (ПСН) системы налогообложения либо стать самозанятыми (НПД). Согласно поправкам к федеральному закону, срок подачи уведомления о переходе на УСН был продлён до 31 марта 2021 года.
Организация имеет право перейти на упрощёнку, если по итогам девяти месяцев 2020 года ее доходы, попадавшие под общий режим налогообложения, не превысили 112,5 млн рублей.
«Глава ведомства Даниил Егоров поручил территориальным налоговым органам провести адресную работу с теми, кто до сих пор не определился с новым налоговым режимом (18 тысяч плательщиков)», — сообщает ТАСС.